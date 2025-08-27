Người phụ nữ trở thành sinh viên năm nhất ở tuổi 61 với lý do bất ngờ

Bà Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, ở TPHCM có mặt trong ngày nhập học tại Trường Đại học Văn Hiến năm nay.

Bà Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, trở thành tân sinh viên Trường Đại học Văn Hiến (Ảnh: N.T).

Không phải đưa con hay cháu đi nhập học, bà Hoàng hoà cùng các tân sinh viên tuổi 18 nhập học cho chính mình. Bà là tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành biên - phiên dịch.

Bà Hoàng đã có bằng đại học ngành Hoá thực phẩm. Tuy nhiên, qua tuổi 60, bà muốn tiếp tục chinh phục một ngành học mới liên quan đến lĩnh vực yêu thích.

Chia sẻ lý do tiếp tục học đại học ở tuổi 61, tân sinh viên Nguyễn Thị Tú Hoàng cho biết, càng lớn tuổi, trí nhớ càng giảm. Bà muốn tìm một cách nào đó để rèn luyện trí não, giữ cho đầu óc của minh mẫn, tỉnh táo.

Sau khi cân nhắc, bà Hoàng chọn học một môn mới, ngành học mới để thử thách cho bản thân.

Việc chọn ngành Ngôn ngữ Trung xuất phát từ việc những lần đi lễ chùa, bà Hoàng rất để ý, quan tâm và tò mò về các câu kinh, câu đối chữ Hán.

Điều này không ngừng thôi thúc bà Hoàng tự tìm hiểu, tự học nhưng không mấy hiệu quả. Từ đó bà đi đến quyết định theo học đại học để được tìm hiểu cặn kẽ và được học bài bản hơn.

Việc bà đi học đại học, nhận về rất nhiều lời động viên và cả ngưỡng mộ, cảm kích của những tân sinh viên và sinh viên trong trường. Nhiều bạn trẻ xem bà như tấm gương của tinh thần học tập, không để khó khăn nào trở thành rào cản.

Trở thành tân sinh viên khi đã vào nhóm người cao tuổi, bà Hoàng cũng hình dung ra phần nào những khó khăn trong hành trình học tập phía trước.

Với sự cảm kích của mọi người, bà Hoàng cũng có phần e ngại nghĩ đến tình huống lỡ không theo hết những năm ở giảng đường ở đại học nhưng cũng động viên mình đi được đến đâu sẽ cố đến đó.

Với tân sinh viên 61 tuổi, đi học để nuôi dưỡng trí não và tinh thần (Ảnh: N.T).

Bản thân bà tâm đắc lời dạy “Học, học nữa, học mãi”. Học với bà tuổi này không chỉ để lấy bằng mà để nuôi dưỡng tinh thần bên trong, giúp bản thân mở mang và tích cực hơn.