Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

Giáo viên, học sinh cả nước nghỉ Tết Dương lịch chính thức 1 ngày (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo quy định chung, Tết Dương lịch (ngày 1/1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước.

Năm 2026, ngày 1/1 rơi vào thứ năm. Do đó, thầy cô, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên cả nước sẽ được nghỉ chính thức 1 ngày, là ngày thứ năm, ngày 1/1/2026. Các em sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ sáu, ngày 2/1/2026.

Trong ngày nghỉ này, theo Bộ luật Lao động, thầy cô giáo được hưởng nguyên lương.

Song, trên thực tế, một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, có thể xem xét cho học sinh nghỉ học cả ngày thứ sáu (2/1/2026) để kết nối với ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ liên tục 4 ngày.

Việc cho học sinh nghỉ thêm ngày là không bắt buộc và cần có văn bản hướng dẫn cụ thể từ Sở GD&ĐT cấp tỉnh/thành phố.

Tuy nhiên, theo ghi nhận chung, các tỉnh thành đã có kế hoạch đều cho nghỉ 1 ngày. Phụ huynh, học sinh cần căn cứ theo thông báo của nhà trường để có kế hoạch phù hợp.