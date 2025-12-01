Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 12: Điểm mới kỳ thi học sinh giỏi

Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Kể từ 9/12 tới đây, Thông tư 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT có những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức Kỳ thi, theo quy định tại Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Về số lượng thí sinh dự thi, Quy chế mới quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Các đơn vị dự thi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân bổ cố định số lượng từ 20 đến 40 thí sinh cho mỗi môn thi, trong đó, TPHCM dẫn đầu về số lượng.

Phân bổ số lượng thí sinh đăng ký dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia của 23 tỉnh, thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (Nguồn: Thông tư 23/2025/TT-BGDĐT).

Về kiểm tra, Bộ GD&ĐT quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và Hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật.

Bãi bỏ Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT

Từ 1/12, Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015 và Thông tư liên tịch 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT được bãi bỏ toàn bộ.

Thông tin trên có trong Thông tư 92/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 3/10/2025.