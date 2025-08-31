Thí sinh lo khi trường thông báo “không cần xác nhận nhập học qua Bộ”

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả trúng tuyển thẳng bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ.

Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, xem như thí sinh từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường Đại học Mở TPHCM thông báo thí sinh không cần xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ trong danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 (Ảnh: H.N).

Bộ vừa thông báo thời gian xác nhận nhập học kéo dài đến trước 17h ngày 2/9 thay cho ngày 30/8 như kế hoạch ban đầu.

Vậy nhưng, trong thông báo danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về, Trường Đại học Mở TPHCM có kèm nội dung: “Những thí sinh có tên trong danh sách trên sẽ làm thủ tục nhập học từ 14h ngày 26/8, không cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT”.

Không ít thí sinh lo lắng và thấy khó hiểu khi Bộ quy định phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ mới được công nhận kết quả nhưng trường lại thông báo “không cần”.

Thí sinh P.T.A., một trong những thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 trong danh sách trên từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về cho biết, quy định bắt buộc phải xác nhận trên hệ thống của Bộ nhưng Trường Đại học Mở TPHCM thông báo “không”.

T.A. đã liên hệ với trường để xác nhận lại và nhận được câu trả lời “không cần xác nhận trên hệ thống của Bộ”, chỉ cần thực hiện các bước nhập học theo hướng dẫn của trường.

Thí sinh này đã thực hiện các bước nhập học thành công nhưng tâm trạng vẫn lo lắng sợ mình không đăng ký nhập học trên hệ thống Bộ sẽ bị hủy kết quả.

Chiều 30/8, T.A. thử xác nhận lại trên hệ thống của Bộ vẫn ra kết quả… trượt hết tất cả các nguyện vọng.

Đã nhập học tại trường thành công nhưng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT chiều 30/8, kết quả của thí sinh P.T.A. vẫn trượt tất cả các nguyện vọng (Ảnh: NVCC).

Phản hồi về nội dung thí sinh “không cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT”, Trường Đại học Mở TPHCM cho biết việc không cần xác nhận trên hệ thống của Bộ chỉ áp dụng cho 18 thí sinh trong danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về, còn tất cả các thí sinh khác bắt buộc phải nhập học trên hệ thống của Bộ.

Đây là các thí sinh gặp sự cố kỹ thuật từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhiều trường hợp vẫn chưa thể xác nhận được kết quả trên hệ thống Bộ.

Các thí sinh này chỉ cần thực hiện 3 bước nhập học tại trường gồm đăng ký nhập học trực tuyến, đóng học phí và nộp hồ sơ nhập học qua đường chuyển phát nhanh.

Được biết, đến thời điểm này hầu hết các trường đại học đã đồng ý tiếp nhận những thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng đang tiếp tục làm việc với một số trường đại học liên quan khác để được hỗ trợ giải quyết cho số thí sinh còn lại.

Với những trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển cũng đã được trường liên hệ để thực hiện làm thủ tục cho các em nhập học theo đúng quy định.