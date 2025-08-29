Loạt trường đại học tiếp nhận thí sinh bị "đậu oan"

Với sự cố lỗi kỹ thuật thí sinh “rớt thành đậu, đậu thành rớt” trong xét tuyển năm nay tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhà trường thông tin, trường vẫn đang phối hợp với các trường đại học để giải quyết các vấn đề liên quan đến sai sót trong kết quả xét tuyển đợt 1 vừa qua, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Sinh viên đại học tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Đến thời điểm này, đã có 64 trường đại học khác đồng ý tiếp nhận những thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Trường cũng đang tiếp tục làm việc với một số trường đại học liên quan khác để được hỗ trợ giải quyết cho số thí sinh còn lại.

Với những trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển cũng đã được trường liên hệ để thực hiện làm thủ tục cho các em nhập học theo đúng quy định.

Trước đó, sau khi công bố điểm chuẩn năm 2025, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ.

Cũng liên quan đến bất cập trong kỳ tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng vừa có thông báo về việc giải quyết các trường hợp sai sót trong kết quả xét tuyển năm 2025.

Theo nhà trường, ngay sau khi công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2025, trường đã rà soát toàn bộ kết quả xét tuyển để phát hiện và kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình xét tuyển.

Bên cạnh đó, trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật, liên lạc và gửi thông báo trúng tuyển cho các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo nguyên tắc xét tuyển của trường.

Đảm bảo công bằng trong xét tuyển, quyền lợi và nguyện vọng của thí sinh, trường tiếp nhận giải quyết mọi thắc mắc của thí sinh về kết quả xét tuyển. Trường cũng đề nghị thí sinh thắc mắc gửi thông tin về trường trước 17h ngày 30/8 để được xem xét giải quyết, nhằm đảm bảo thời gian nhập học theo quy định của Bộ.