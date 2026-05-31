Thí sinh bất ngờ khi cả phòng thi chỉ có duy nhất một học sinh nữ

Trong buổi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 sáng 31/5, một tình huống ngẫu nhiên trong việc sắp xếp danh sách thí sinh gây chú ý tại phòng thi số 25, điểm thi Trường THPT Phước Long, phường Phước Long.

Thí sinh có mặt tại phòng thi 25, Trường THPT Phước Long (Ảnh: Hoài Nam).

Theo danh sách dự thi, cả phòng thi này chỉ có duy nhất một học sinh nữ.

Cụ thể, trong tổng số 24 thí sinh của phòng thi, học sinh nữ là em Lê Phúc Sang (học sinh Trường THCS Phước Bình).

Tuy nhiên, trong buổi làm thủ tục dự thi, em Sang vắng mặt nên tại thời điểm đó, toàn bộ thí sinh có mặt trong phòng đều là nam sinh.

Nhiều thí sinh bước vào phòng làm thủ tục thi tỏ ra bất ngờ khi nhận thấy phòng thi của mình không có bạn nữ nào.

Em Tấn Tài, thí sinh dự thi tại phòng thi số 25, Trường THPT Phước Long, cho biết em khá ngạc nhiên khi bước vào phòng và thấy tất cả đều là học sinh nam.

Sau khi xem danh sách thí sinh được niêm yết trước cửa phòng thi, Tài mới biết phòng mình có duy nhất một thí sinh nữ.

“Phòng ít bạn nữ thì… tâm trạng thi cử học sinh nam sẽ bớt "làm màu", ít ngó nghiêng nên hy vọng sẽ tập trung làm bài, đạt kết quả tốt”, Tấn Tài hài hước chia sẻ.

Theo ghi nhận, việc phòng thi chỉ có một học sinh nữ hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Tại TPHCM, việc sắp xếp thí sinh vào các phòng thi tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo thứ tự chữ cái trong tên của thí sinh.

Tại phòng thi số 25 này, các thí sinh đều có tên bắt đầu bằng các chữ cái S và T.

Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng điểm thi Trường THPT Phước Long, cho biết điểm thi có 33 phòng thi với 122 cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức kỳ thi.

Tổng số thí sinh tại điểm thi là 788 em, đến từ các trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, THCS Phú Hữu và THCS Phước Bình.

Theo bà Hà, điều quan trọng nhất đối với thí sinh trong kỳ thi là giữ được sự bình tĩnh, đến điểm thi đúng giờ và tuyệt đối tuân thủ quy chế phòng thi để tránh những tình huống đáng tiếc.

Đối với các trường hợp như quên giấy tờ hoặc quên bút viết, các hội đồng thi đều đã có phương án hỗ trợ và giải quyết theo đúng quy định.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay, với hơn 151.000 em.

Trong năm học 2026-2027, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố dự kiến tuyển khoảng 118.500 học sinh vào lớp 10, tương đương khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập.

Theo danh sách, phòng thi này chỉ có duy nhất một học sinh nữ (Ảnh: Hoài Nam).

Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ dự thi ba môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp theo quy định.