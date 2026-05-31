Đề tham khảo toán, văn, tiếng Anh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026

Thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM năm 2026 (Ảnh: Bảo Quyên).

Cấu trúc và đề tham khảo được Sở GD&ĐT TPHCM công bố từ tháng 10 năm ngoái nhằm giúp học sinh, nhà trường có định hướng rõ ràng trong ôn tập. Trước thời điểm thi, cùng nhìn lại cấu trúc và đề thi tham khảo vào lớp 10 TPHCM năm 2026.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đề thi giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu rơi vào lớp 8, 9.

Đề thi ngữ văn có hai phần, thời gian làm bài 120 phút. Phần một 5 điểm, gồm hai câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm). Phần hai yêu cầu đọc hiểu (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Một trong những điểm thí sinh cần lưu ý là phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Cụ thể, đề thi có thể khai thác văn bản văn học và một trong hai loại: văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin. Tổng dung lượng ngữ liệu trong đề không vượt quá 1.300 chữ.

Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa năng lực đọc hiểu và năng lực viết. Nội dung phần viết sẽ có sự liên hệ với văn bản ở phần đọc hiểu.

Thi lớp 10 TPHCM năm 2026: Những lưu ý để "ôm trọn" điểm bài thi ngữ văn

Đề thi toán có 7 câu trong 120 phút, chủ yếu kiểm tra kiến thức về hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Nội dung kiểm tra nhằm mục đích đánh giá các năng lực toán học về tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hoá toán học.

Học sinh cần biết vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tế, khuyến khích tăng cường việc tự học, sáng tạo, tránh tình trạng học tủ, học vẹt.

Nội dung kiểm tra đánh giá nhằm giúp học sinh định hướng một số kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THCS.

Đề thi tiếng Anh có 40 câu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết, giao tiếp. Học sinh làm bài trong 90 phút.

Đề thi sẽ đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của học sinh; yêu cầu phải đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Sở GD&ĐT lưu ý việc thay đổi cách đánh giá đồng bộ với việc sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp, thay đổi cách dạy và học tiếng Anh từ sử dụng chủ yếu các phương pháp truyền thống sang kết hợp với phương pháp giao tiếp, lấy học sinh và việc học làm trung tâm, và ứng dụng ngôn ngữ vào tình huống thực tiễn.

Đề thi cũng hướng việc đánh giá vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức.

Chi tiết đề tham khảo thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026: