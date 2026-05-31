Sau sáp nhập, học sinh Bình Dương thêm cơ hội tiếp cận trường top đầu TPHCM

Thí sinh có thêm cơ hội học tập

Sáng sớm 31/5, tại điểm thi Trường THCS An Bình (phường Dĩ An, TPHCM), nhiều học sinh đã có mặt từ sớm để nghe sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân, trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi và nội quy (Ảnh: Nguyễn Vy).

Là một trong nhiều học sinh tại Dĩ An mạnh dạn đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT thuộc khu vực trung tâm TPHCM sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, em Cao Minh Nghĩa, học sinh Trường THCS Dĩ An, cho biết nguyện vọng 1 của em là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa).

“Em biết đây là trường có điểm chuẩn cao và rất cạnh tranh”, nam sinh nói.

Dù khoảng cách từ nhà đến trường khá xa và chưa từng có dịp tham quan trực tiếp, Nghĩa vẫn quyết tâm lựa chọn ngôi trường này vì cho rằng môi trường học tập tốt và phù hợp với năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, nhiều thầy cô trợ giảng mà em ngưỡng mộ cũng từng học tại đây, trở thành động lực để em theo đuổi mục tiêu của mình.

Thí sinh tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo Nghĩa, sau khi Bình Dương (cũ) sáp nhập vào TPHCM, cơ hội lựa chọn trường học của học sinh trở nên rộng mở hơn trước. Không chỉ riêng em, rất nhiều bạn cùng lớp cũng đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT ở khu vực trung tâm thành phố.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Nghĩa tập trung ôn luyện cả ba môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Tuy nhiên, trong tuần cuối trước kỳ thi, em dành nhiều thời gian hơn cho môn toán và ngữ văn.

Về môn ngữ văn, nam sinh dự đoán đề thi có thể xuất hiện dạng thơ ở phần đọc hiểu, trong khi phần nghị luận xã hội sẽ yêu cầu học sinh bàn luận hoặc đề xuất giải pháp cho những vấn đề đang được quan tâm. Theo em, các chủ đề như bảo vệ môi trường, bạo lực mạng, áp lực học tập, rối loạn lo âu hay những vấn đề của giới trẻ hiện nay đều có khả năng xuất hiện trong đề thi.

Thí sinh được giám thị hỗ trợ kiểm tra thông tin cá nhân, sinh hoạt quy chế thi trước khi bước vào ngày thi chính thức (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dù vậy, Nghĩa cho hay em không học tủ mà lựa chọn ôn tập theo cấu trúc đề, đồng thời cố gắng bao quát nhiều dạng kiến thức khác nhau.

Ở môn toán, phần khiến em lo lắng nhất là các bài toán thực tế và câu vận dụng cao trong hình học. Trong khi đó, với môn tiếng Anh, nam sinh tự nhận phần viết lại câu và điền từ vẫn là những dạng bài khó đối với mình.

Lo ngại độ khó của đề

Trong khi đó, em Phan Phạm Trà My, học sinh Trường THCS Dĩ An, đặt 3 nguyện vọng vào các trường THPT gần nhà để thuận tiện đi lại và theo kỳ vọng của gia đình.

Để chuẩn bị cho môn ngữ văn, Trà My tập trung ôn tập nhiều chủ đề liên quan đến lòng yêu nước, trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với quê hương.

Dù không học “tủ” theo một chủ đề cụ thể, nữ sinh bày tỏ vẫn dành nhiều thời gian để chuẩn bị dẫn chứng cho các vấn đề thường xuất hiện trong các bài nghị luận xã hội. Với môn tiếng Anh, phần khiến em lo lắng nhất là dạng bài biến đổi từ (word form), trong khi ở môn toán, các bài toán thực tế là nội dung em chưa thực sự tự tin.

“Sau sáp nhập, em và các bạn cũng khá lo lắng vì đề thi chung với toàn TPHCM có lẽ sẽ khó hơn. Tuy nhiên, chúng em cố gắng giữ bình tĩnh để làm bài thật tốt”, My nói.

Em Huỳnh Gia Mẫn, học sinh Trường THCS Dĩ An, cho hay đa số học sinh trong lớp lựa chọn các trường THPT trên địa bàn Bình Dương cũ do thuận tiện cho việc đi lại. Dù vậy, một số học sinh có học lực khá, giỏi vẫn mạnh dạn đăng ký vào các trường chuyên, trường top đầu tại trung tâm thành phố hoặc Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM).

Nhiều thí sinh không khỏi áp lực, lo lắng về độ khó của đề thi chung của toàn TPHCM sau sáp nhập (Ảnh: Nguyễn Vy).

Gia Mẫn chia sẻ em tập trung ôn luyện các chủ đề về giới trẻ, môi trường và trách nhiệm công dân. Để có thêm dẫn chứng cho phần nghị luận xã hội, nữ sinh thường theo dõi các nhân vật truyền cảm hứng trên mạng xã hội và học hỏi từ những tấm gương có thành tích học tập nổi bật.

Ở môn Toán, Gia Mẫn tự tin với các dạng toán thực tế nhưng vẫn còn e ngại những câu hình học vận dụng cao. Nữ sinh nhận định đây sẽ là phần thử thách nhất đối với mình trong kỳ thi năm nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Chí Công, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trưởng điểm thi tại Trường THCS An Bình (Dĩ An, TPHCM), cho hay điểm thi có 672 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 28 phòng thi với 24 thí sinh mỗi phòng.

“Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức theo quy mô địa giới hành chính mới, do đó toàn bộ công tác coi thi được thực hiện thống nhất theo quy chế của TPHCM.

Để bảo đảm tính công bằng, khách quan và nghiêm túc của kỳ thi, chúng tôi cũng đã quán triệt đầy đủ các quy định, quy chế đến toàn thể cán bộ coi thi và nhân sự làm nhiệm vụ tại điểm thi”, ông Đỗ Chí Công nói.

Một trong những nội dung được lưu ý là việc bố trí số báo danh trong phòng thi. Trước mỗi buổi thi, hội đồng thi sẽ chuẩn bị tối thiểu 5 phương án sắp xếp chỗ ngồi để giám thị bốc thăm lựa chọn. Phương án được chọn sẽ được áp dụng thống nhất cho tất cả các phòng thi trong buổi thi đó.

Bên cạnh đó, đội ngũ giám thị cũng được hướng dẫn kỹ các quy trình nghiệp vụ theo quy chế mới của TPHCM như cách lồng bài thi, đánh số thứ tự bài làm và xử lý các trường hợp thí sinh vắng mặt.

Đối với những phòng thi có thí sinh vắng, giám thị sẽ sử dụng giấy màu xanh để đánh dấu theo đúng quy định nhằm bảo đảm tính chính xác trong quá trình thu bài và niêm phong bài thi.

Thí sinh tại TPHCM bắt đầu môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 1/6 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Liên quan đến công tác bảo mật đề thi, ông Công cho biết năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thực hiện việc bàn giao đề thi cho các điểm thi trước một ngày.

Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo điểm thi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản đề thi theo quy định. Cùng với đó, lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi sẽ phối hợp giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đề thi và bài thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đặc biệt

Bà Lê Tường Quyên, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì, Trưởng điểm thi THCS Cầu Kiệu, cho biết điểm thi năm nay có 721 thí sinh dự thi, được bố trí tại 31 phòng thi.

Trong đó, 30 phòng có đủ 24 thí sinh/phòng và một phòng chỉ có duy nhất một thí sinh do cách sắp xếp, phân bổ danh sách dự thi theo cụm trường và khu vực. Các thí sinh tại điểm thi đến từ 4 trường lân cận gồm THCS Cầu Kiệu, THCS Đào Duy Anh, THCS Trần Huy Liệu và Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Anh.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Cầu Kiệu hào hứng bước vào kỳ thi lớp 10 TPHCM năm 2026 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo bà Quyên, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến các yêu cầu bảo mật, bảo quản đề thi. Điểm thi đã rà soát đầy đủ phòng thi, phòng lưu giữ đề, khu vực niêm phong và các điều kiện theo đúng quy định. Năm nay, việc bảo quản đề thi được thực hiện nghiêm ngặt hơn, lực lượng phụ trách phải trực xuyên suốt 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

“Chúng tôi cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, vừa giúp các em có tâm lý thoải mái để làm bài tốt nhất”, bà Quyên chia sẻ.

Thí sinh Võ Hoàng Yến, học sinh Trường THCS Cầu Kiệu, là trường hợp đặc biệt tại điểm thi khi một mình được bố trí ở một phòng thi riêng. Hoàng Yến cho biết ban đầu em có chút cảm giác lạc lõng và áp lực hơn so với các bạn vì không có bạn cùng phòng để trò chuyện hay trao đổi, tạo cảm giác khá khác biệt.

Võ Hoàng Yến và phòng thi đặc biệt với 1 thí sinh, 2 giám thị coi thi, 1 giám thị hành lang (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tuy nhiên, nữ sinh cũng nhìn nhận việc thi một mình có mặt thuận lợi khi không gian yên tĩnh hơn, giúp em tập trung làm bài tốt hơn và hạn chế sự xao nhãng. Do thi ngay tại ngôi trường quen thuộc nên Hoàng Yến cũng phần nào cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng.

Nói về quá trình ôn tập, nữ sinh cho biết việc thành phố công bố cấu trúc và đề minh họa đã giúp học sinh hình dung rõ hơn về dạng thức đề thi, từ đó định hướng việc học và ôn tập hiệu quả hơn.

“Nhờ có cấu trúc và đề minh họa, em dễ nắm được nội dung cần ôn tập hơn”, Hoàng Yến chia sẻ trước khi bước vào kỳ thi với kỳ vọng đạt được kết quả như mong muốn.

Thí sinh Phan Lê Khoa Cát, học sinh lớp 9/5 Trường THCS Trần Huy Liệu, xuất hiện tại điểm thi với dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt hiền và nụ cười khá rụt rè nhưng vẫn toát lên sự tự tin trước kỳ thi quan trọng. Dù có vóc dáng khiêm tốn hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa do quá trình phát triển thể chất diễn ra chậm hơn, nữ sinh vẫn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái.

Phan Lê Khoa Cát (bên trái) cũng bạn tại điểm thi (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Khoa Cát cho biết em đã chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và bước vào phòng thi với tâm thế tự tin. Hai môn em dành nhiều sự yêu thích và đầu tư nhất là toán và ngữ văn. Tuy vậy, giống như nhiều thí sinh khác, em vẫn có chút lo lắng về việc liệu bản thân có thể hoàn thành bài thi đúng như kỳ vọng hay không.

Chia sẻ về bản thân, Khoa Cát cho biết em cao 1,25m, bác sĩ từng tư vấn em chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng và tăng cường chăm sóc sức khỏe trong quá trình phát triển thể chất. Dẫu vậy, nữ sinh không xem đó là trở ngại trong học tập hay cuộc sống thường ngày.