Học sinh TPHCM bước vào kỳ thi lớp 10 đông kỷ lục

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6.

Trong hôm nay (31/5), thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, toàn thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS.

Như vậy, hơn 17.000 học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập và lựa chọn các hướng đi khác như học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, giáo dục nghề nghiệp hoặc các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Dù số lượng thí sinh tăng mạnh sau khi hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, song, ngành giáo dục TPHCM vẫn nỗ lực để tăng tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập.

Năm học 2026-2027, các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM tuyển khoảng 118.500 học sinh vào lớp 10, tương đương khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp theo quy định.

Theo đăng ký nguyện vọng ban đầu vào hệ lớp 10 thường, Trường THPT Bùi Thị Xuân là trường có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/2,84. Còn Trường THPT Đa Phước ở nhóm thấp nhất với 1/0,54.

Toàn thành phố có 24 trường THPT có tỷ lệ chọi từ 2 trở lên và có 44 trường có tỷ lệ chọi dưới 1.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của tất cả trường THPT ở TPHCM

Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Ngành giáo dục thành phố huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Làm thủ tục thi, nhiều học sinh đến sớm trước 2 tiếng

Sáng 31/5, trong ngày làm thủ tục thi, tại điểm thi Trường THPT Phước Long, phường Phước Long, TPHCM nhiều học sinh đến từ 7h sáng, dù 9h30 mới chính thức đến giờ làm thủ tục.

Cô Nguyễn Thị Hà, trưởng điểm thi Trường THPT Phước Long, cho biết điểm thi này có 33 phòng thi, 122 cán bộ phục vụ công tác thi. Toàn điểm thi có 788 thí sinh là học sinh các trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, THCS Phú Hữu, THCS Phước Bình.

Tại điểm thi này em Văn Phú Quang Huy, học sinh Trường THCS, bị tai nạn trong khi đá banh bị gãy chân vào 2 tuần trước được mẹ đưa đến điểm thi. Trường hợp này được tạo điều kiện phụ huynh có thể chở thẳng con vào trường. Huy cũng chọn tham gia phòng thi chung theo giấy báo dự thi cùng các bạn học sinh khác. Ngoài ra, khi lên cầu thang, Huy được bảo vệ hỗ trợ cõng lên phòng thi.