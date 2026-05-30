Đáp án môn ngữ văn thi lớp 10 Hà Nội năm 2026

Đề thi môn ngữ văn thi lớp 10 Hà Nội năm 2026:

ĐÁP ÁN GỢI Ý PHẦN ĐỌC HIỂU:

Câu 1. (0,5 điểm)

- Thể thơ tự do

- Dấu hiệu: số chữ trong các dòng thơ không đều nhau, nhịp thơ ngắt linh hoạt,…

Câu 2. (0,5 điểm)

Hai từ ngữ chỉ thiên nhiên trong khổ đầu: biển, trăng,…

Câu 3. (1,0 điểm)

- Biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong hình ảnh: “gương mặt dịu lành”.

- Tác dụng:

+ Làm cho hình ảnh trăng trở nên gần gũi, sinh động, có tâm hồn như một con người.

+ Thể hiện vẻ đẹp hiền hòa, thân thiện của ánh trăng đối với những đứa trẻ nơi rừng núi.

+ Qua đó bộc lộ tình yêu thiên nhiên.

Câu 4. (1,0 điểm)

Lời gọi trăng "Trăng tròn ơi xuống đây chơi" trong khổ thơ cuối mang ý nghĩa:

- Thể hiện tâm hồn ngây thơ, trong sáng và khát khao kết bạn, vui chơi với tự nhiên của những đứa trẻ nơi rừng già.

- Biểu thị niềm khao khát cháy bỏng về một thế giới rộng lớn, trọn vẹn và tươi đẹp hơn.

Câu 5. (1,0 điểm)

Học sinh nêu lựa chọn cá nhân và có lí giải phù hợp. Sau đây là gợi ý của Ban chuyên môn Tuyensisnh247.com

- Lựa chọn dấn thân để khám phá những chân trời mới.

- Vì: Bởi vì mỗi trải nghiệm mới đều giúp con người mở rộng hiểu biết, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích và trưởng thành hơn. Nếu chỉ bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, việc khám phá cần đi đôi với sự chuẩn bị và trách nhiệm. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, con người sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý giá và làm cho cuộc sống trở nên phong phú, ý nghĩa hơn.

ĐÁP ÁN GỢI Ý PHẦN VIẾT:

Bài làm có thể triển khai theo nhiều cách, sau đây là gợi ý của Tuyensinh247.com.

Câu 1:

1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận.

2. Thân đoạn

- Những đứa trẻ gắn bó với thiên nhiên núi rừng: “Ở rừng”, “đón trăng rằm qua kẽ lá”: Không gian thiên nhiên trong trẻo, bình yên, gần gũi, nhưng cuộc sống khó khăn, trẻ em chịu nhiều thiệt thòi.

- Những đứa trẻ mang vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ, giàu trí tưởng tượng:

+ Đôi mắt trong trẻo, đầy niềm vui và sự háo hức trước vẻ đẹp thiên nhiên: “Những vệt ngời nho nhỏ”, “đôi mắt ngây thơ”

+ “Trăng tròn ơi xuống đây chơi”: nhân hóa vầng trăng như người bạn thân thiết thể hiện sự hồn nhiên, tâm hồn giàu trí tưởng tượng của trẻ thơ.

- Khát vọng khám phá thế giới: “Ai hiểu hết nỗi khát thèm của bé?” => Khát khao được vui chơi, học hỏi, khám phá, được trải nghiệm thế giới.

- Nghệ thuật:

+ Thể thơ tự do, ngắt nhịp linh hoạt.

+ Hình ảnh thơ giàu ý nghĩa.

+ Sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ: nhân hóa, câu hỏi tu từ …

+ ..

3. Kết đoạn: Tổng kết vấn đề nghị luận.

Câu 2:

Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân bài Giải thích

- Kết nối là những mối quan hệ mang lại sự thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ và giúp con người phát triển tốt hơn.

- Mất kết nối là tình trạng sống khép kín, thờ ơ với mọi người và môi trường xung quanh.

=> Nhiều bạn trẻ lại đang dần xa rời các mối quan hệ thực tế, thiếu sự gắn kết với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Thực trạng và nguyên nhân

- Người trẻ ngày nay dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, ngại giao tiếp trực tiếp. Từ đó hình thành việc thiếu sự quan tâm tới gia đình và cộng đồng, sống trong “thế giới riêng”.

- Nguyên nhân xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, áp lực học tập, công việc. Người trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp và chia sẻ cảm xúc, …

Giải pháp

- Bản thân mỗi người cần:

+ Chủ động trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với người khác.

+ Hạn chế phụ thuộc vào điện thoại, mạng xã hội.

+ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

+ Dành thời gian cho gia đình mỗi ngày.

- Nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. Khuyến khích học sinh tham gia câu lạc bộ, hoạt động tập thể. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

- Gia đình cần quan tâm, lắng nghe con cái, tạo không khí gắn kết giữa các thành viên. Dành thời gian sinh hoạt chung.

- Xã hội tăng cường các hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, xây dựng môi trường sống tích cực, nhân văn nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Học sinh lấy dẫn chứng minh hoạ phù hợp.

Mở rộng vấn đề

- Phê phán những người sống thờ ơ, vô cảm, chỉ quan tâm đến bản thân.

- Khẳng định kết nối không chỉ là số lượng bạn bè mà quan trọng là sự chân thành và giá trị của các mối quan hệ.

III. Kết bài: Tổng kết vấn đề nghị luận.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này cũng gia tăng.

Theo các số liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 127 trường công lập, tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu lớp 10. Cụ thể, 122 trường không chuyên tuyển hơn 79.500 học sinh, 4 trường chuyên tuyển 2.730 học sinh, 1 trường tự chủ chất lượng cao tuyển 400 học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu từ các trường công lập mới thành lập như Hoàng Quán Chi (phường Yên Hoà), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Minh Châu (xã Minh Châu) giúp tỷ lệ học sinh có suất vào công lập tăng lên khoảng 56,3%.

Dự kiến ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các phường, xã bố trí các điểm, khu vực chờ thuận tiện cho phụ huynh hoặc người nhà thí sinh tại các điểm thi phù hợp, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi.

Đồng thời, yêu cầu thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn để phụ huynh, người nhà thí sinh biết và thực hiện, bố trí lực lượng hỗ trợ tại điểm chờ.