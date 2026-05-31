Kết thúc thi môn toán lớp 10 THPT Hà Nội, hai thí sinh bị đình chỉ

Kết thúc môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT của Hà Nội sáng nay, có hơn 123.000 thí sinh dự thi/224 điểm thi. Số phòng thi không chuyên là 5.300 phòng; số phòng thi dự phòn là 385 phòng.

Theo báo cáo, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Sáng nay có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động.

Ngay sau khi kết thúc bài thi môn toán sáng nay, nhiều thí sinh cho biết 2 câu khó nhất của đề toán năm nay đều nằm ở bài hình, với ý 2 của câu b và câu c.

Thí sinh được hỗ trợ vào điểm thi tại Trường THPT Kim Liên (Ảnh: Ngọc Lưu).

Em Phạm Minh Anh, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, chia sẻ đề thi có một số câu phân hoá, khá khó. Nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Yên Hoà khóc khi ra khỏi phòng thi.

Cũng như nhiều thí sinh khác, Lan Khuê cho biết đề thi năm nay câu khó tập trung ở câu hình. Trong khi đại số em làm rất tốt, thậm chí dễ hơn đề thi thử ở trường nhưng câu hình học khá khó, phân loại thí sinh với 0,75 điểm.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường với ánh mắt đỏ hoe, có thí sinh khóc, ôm chầm lấy mẹ. Tình trạng tương tự ghi nhận được tại điểm thi Trường THPT Kim Liên.

Minh An, học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, bày tỏ thất vọng khi đã không làm được bài như kỳ vọng. Em dự đoán chỉ được khoảng 8 điểm. Với mức điểm này, An lo lắng mình sẽ không đỗ được vào trường Yên Hoà.

"Em dành đến 18 phút cho ý 2 của câu b bài hình nhưng không thể nghĩ ra cách giải", Minh An nói.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Toàn thành phố tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 56,3%.