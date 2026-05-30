Đi nhận giấy khen một mình, cậu bé làm điều khiến nhiều người nghẹn lòng

Những ngày cuối năm học, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu bé tiểu học cầm giấy khen cùng phần thưởng, vui vẻ chụp ảnh gửi cho bố đang đi làm khiến nhiều người xúc động. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút gần nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cậu bé lớp 2 tự đi nhận thưởng, hành động về nhà khiến nhiều người nghẹn lòng (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo nội dung trong đoạn clip, vừa về đến nhà, cậu bé liền lấy điện thoại chụp lại giấy khen rồi gửi khoe với bố. Em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhưng trong buổi lễ tổng kết năm học lại không có người thân đến dự như nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy là câu chuyện khiến không ít người chạnh lòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Diên (ngụ tại Lâm Đồng) - bố của cậu bé, đồng thời là người đăng tải đoạn clip - cho biết bản thân làm việc cả ngày nên không thể đến trường cùng con trong ngày nhận thưởng.

Sau khi nhận được tin nhắn của con, anh đã hứa sẽ thưởng cho bé một chuyến đi biển vào tháng 6 tới.

“Tôi đi làm suốt nên hầu như không có nhiều thời gian cho con. Bản thân luôn cố gắng bù đắp tình yêu thương cho con khi có thể. Hết kỳ nghỉ hè này là con vào lớp 3 rồi”, anh nói.

Anh Diên cho hay mình trở thành bố đơn thân từ khi con mới 2 tuổi. Hiện tại, cậu bé sống cùng bố và ông nội. Vì bố thường xuyên bận công việc, em sớm hình thành tính tự lập từ nhỏ.

Mỗi sáng, cậu bé tự thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Tan học, em cũng tự về nhà như một thói quen.

“Nhà gần trường nên từ lớp 1, chỉ khoảng một tuần nhập học là bé đã tự đi học được”, anh Diên kể.

Anh Diên chụp ảnh cùng con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé được người thân nhận xét là sống tình cảm, lễ phép và hiểu chuyện. Theo lời anh Diên, con trai gặp ai cũng chào hỏi, dạ thưa ngoan ngoãn.

“Tối nào hai bố con cũng ôm nhau nói chuyện một lúc rồi mới ngủ. Con lúc nào cũng chúc bố ngủ ngon, hôn bố rồi mới đi ngủ”, anh chia sẻ.

Có lần, cậu bé bất ngờ thủ thỉ với bố: “Sau này có tiền, con sẽ mua ô tô chở bố đi chơi”.

Câu nói ngây ngô của con trai khiến anh Diên vừa bật cười vừa nghẹn lòng.

Đoạn clip ngắn nhưng đã chạm tới cảm xúc của nhiều người. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng phía sau tờ giấy khen của một đứa trẻ là hành trình lớn lên trong thiếu thốn, sớm tự lập nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên và tình cảm dành cho gia đình.

Tài khoản B.B. chia sẻ: “12 năm đi học, mẹ tần tảo đi bán nên chưa từng đến dự một buổi tổng kết nào của mình. Năm cuối đại học, mẹ bất ngờ đến rồi nói với tôi rằng “mẹ sợ mẹ hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều lần trưởng thành của con, mong con đừng giận mẹ”. Nghe xong câu đó, tôi bật khóc”.

Một tài khoản khác tên N. bày tỏ: “Từ lúc lên lớp 6, tôi đã tự làm hồ sơ nhập học, tự chuẩn bị sách vở, quần áo. Cấp 3 chuyển trường, tôi cũng tự xoay xở mọi thứ một mình. Không có buổi tổng kết hay kỳ thi nào có gia đình tham gia. Sau này nhìn lại mới thấy hầu hết những cột mốc quan trọng trong đời mình đều tự bước qua”.

Trong khi đó, tài khoản T.Q. cho rằng: “Tiền rất quan trọng nhưng tuổi thơ của con còn quan trọng hơn. Tôi cũng từng lớn lên trong gia đình ba mẹ ly hôn sớm nên rất hiểu cảm giác cố gắng cả năm mà không biết khoe với ai. Đôi khi chỉ cần một món quà nhỏ hay một lời khen cũng đủ khiến đứa trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được ghi nhận”.

Nhiều người cho rằng điều khiến họ xúc động nhất không nằm ở thành tích học tập của cậu bé, mà là tình yêu thương giữa hai cha con sau những bộn bề cuộc sống.