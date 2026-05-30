Đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Chiều 30/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào bài thi môn tiếng Anh - môn thi thứ hai của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, bài thi tiếng Anh diễn ra trong 60 phút, từ 14h đến 15h. Đây là môn thi trắc nghiệm duy nhất trong kỳ thi lớp 10 năm nay.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, tăng khoảng 20.000 em so với năm trước.

Thí sinh thi lớp 10 tại điểm thi TrườngTHCS Dịch Vọng (Ảnh: Hải Long).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 127 trường THPT công lập tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu lớp 10. Trong đó, 122 trường THPT không chuyên tuyển hơn 79.500 học sinh; 4 trường THPT chuyên tuyển 2.730 học sinh; 1 trường THPT tự chủ chất lượng cao tuyển 400 học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu từ các trường công lập mới thành lập như THPT Hoàng Quán Chi, THPT Việt Hùng và THPT Minh Châu giúp tỷ lệ học sinh có cơ hội học trường công lập tăng lên khoảng 56,3%.

Trước đó, trong buổi thi môn ngữ văn sáng cùng ngày, toàn thành phố có 123.692 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%, 390 thí sinh vắng mặt. Kỳ thi ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật đề thi, đáp án môn tiếng Anh lớp 10 Hà Nội năm 2026 và nhận định của giáo viên về độ khó của đề thi ngay sau khi kỳ thi kết thúc.