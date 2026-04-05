Gần 20.000 học sinh Hà Nội không có suất lớp 10: Chuyển hướng học nghề

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, 124 trường THPT công lập tuyển 81.448 chỉ tiêu, 89 trường tư thục được giao tuyển 34.059 chỉ tiêu, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển 11.675 chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu nói trên xấp xỉ 127.000.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Điều này có nghĩa là khoảng 20.000 em không có suất học lớp 10, dù là công lập, tư thục hay giáo dục thường xuyên. Số học sinh này nếu tiếp tục theo học lên cao chỉ có một lựa chọn duy nhất là học nghề.

Số liệu trên chưa tính số suất học của 3 trường THPT công lập đang xây dựng.

Trước đó, trong kế hoạch tuyển sinh lớp 10 công bố hôm 12/3, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ có khoảng 88.000 học sinh học công lập, bao gồm cả trường THPT, giáo dục thường xuyên và trường nghề. 59.000 em còn lại học tư thục (trường THPT hoặc trường nghề).

Tỷ lệ học sinh được học lớp 10 công lập năm nay chỉ có 55%, giảm 10% so với năm ngoái và thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Lần gần đây nhất con số này xuống dưới mốc 60% là năm 2023-2024, nhưng vẫn cao hơn năm nay 0,7%.

10 năm trước, năm học 2016-2017, Hà Nội tuyển khoảng 54.000 suất học lớp 10 công lập và công lập tự chủ, nhưng cả thành phố chỉ có khoảng 81.000 học sinh tốt nghiệp THCS.

Năm nay, số chỉ tiêu lớp 10 công lập của Hà Nội đã tăng hơn 27.000, nhưng số học sinh tăng hơn 66.000.