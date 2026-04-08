Thịt nấu cho trẻ ở Thái Nguyên nhiễm dịch tả châu Phi, đình chỉ hiệu trưởng

Trước đó, báo Dân trí thông tin, ngày 25/3, khi phát hiện nghi vấn thịt lợn nấu cho trẻ ở Trường Mầm non Hòa Bình có dấu hiệu bất thường, một nhóm phụ huynh đã lấy mẫu thịt đi kiểm định và nhận về kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.Coli.

Vừa qua, mẫu thịt do xã và trường đưa đi xét nghiệm cũng đã cho kết quả. “Sau hơn 10 ngày gửi mẫu đến cơ quan chức năng, kết quả cho thấy thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi”, ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng (Thái Nguyên) cho biết.

Theo lãnh đạo xã, bà Nguyễn Thị Minh Khoái - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoà Bình - hiện bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ công tác kiểm tra.

Thịt lợn nhập vào Trường Mầm non Hòa Bình bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi (Ảnh: Tuấn Hợp).

Theo ông Hà Quang Trọng, hôm nay 8/4 có khoảng hơn 60 cháu (hơn 50% tổng số trẻ) đã tới trường, cao hơn những ngày trước 30-40 cháu.

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đã được địa phương tiến hành ngay sau khi có thông tin về thực phẩm bẩn. Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự tin tưởng và yên tâm khi sự việc được làm sáng tỏ.

Sau phản ánh của phụ huynh, chính quyền địa phương đã tiến hành niêm phong, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình bị tạm đình chỉ công tác (Ảnh: Hồng Anh).

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên tại Trường Mầm non Hòa Bình không có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro và tránh lặp lại các sự cố tương tự, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Theo chỉ đạo, Đảng ủy và UBND xã Văn Lăng được giao chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan nhanh chóng cung cấp và công khai thông tin về vụ việc theo đúng quy định.

Trong đó, việc công bố kết quả xét nghiệm phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và chính xác, nhằm ổn định dư luận.

Bên cạnh đó, địa phương cũng được yêu cầu tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Đảng ủy xã Văn Lăng cần thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bình, Bí thư Chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường. Việc rà soát trách nhiệm tập thể, cá nhân phải được tiến hành nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, hợp đồng cung ứng, quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; bảo đảm tuyệt đối công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Đối với lực lượng công an, UBND tỉnh giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và nguồn gốc thực phẩm gây nhiễm khuẩn tại trường. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Ngoài ra, công an tỉnh cũng được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình dư luận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời kịp thời ngăn chặn các thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Công tác kiểm tra, rà soát các bếp ăn tập thể cũng sẽ được tăng cường nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự trong tương lai.