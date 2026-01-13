Thi kiến thức 8 môn để vào lớp 10: Gần 6.000 bạn đọc không đồng ý

Mới đây, Sở GD&ĐT Sơn La gây xôn xao dư luận khi công bố dự kiến phương án đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa ra lộ trình thi cử bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lứa học sinh sẽ tốt nghiệp THCS vào năm 2026.

Cụ thể, thí sinh dự kiến sẽ thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, ngữ văn và bài thi tổ hợp. Đáng chú ý, bài thi tổ hợp sẽ bao gồm kiến thức của các môn: Ngoại ngữ (tiếng Anh), lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học và sinh học. Như vậy, dù chỉ có 3 đầu điểm bài thi, nhưng học sinh phải ôn tập kiến thức của tổng cộng 8 môn học.

Học sinh trường THPT chuyên Sơn La trong lễ tổng kết năm học 2024-2025 (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, phần khảo sát của báo đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến nhằm ghi nhận phản hồi từ dư luận. Tính đến sáng 13/1, cuộc khảo sát đã thu hút 12.277 người tham gia, phản ánh mức độ quan tâm đặc biệt của xã hội đối với vấn đề này.

Kết quả khảo sát cho thấy một sự phân hóa rõ rệt trong quan điểm của độc giả, trong đó xu hướng lo ngại chiếm ưu thế.

Trong đó, áp lực học đường là nỗi lo lớn nhất. Có tới 48% người bình chọn (tương đương 5.918 phiếu) không đồng ý với phương án thi này vì cho rằng nó tạo ra áp lực quá lớn cho học sinh lớp 9.

Bên cạnh đó, có những nghi ngại về chất lượng khi 13% (1.634 phiếu) đánh giá việc thi quá nhiều môn sẽ khiến kiến thức bị dàn trải, khó đảm bảo chất lượng thực chất của kỳ thi.

Kết quả thăm dò ý kiến về phương án tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Sơn La (Nguồn: Dân trí).

Ở chiều ngược lại, có 24% (2.915 phiếu) bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Nhóm độc giả này tin rằng việc thi 8 môn sẽ giúp đánh giá năng lực học sinh một cách toàn diện hơn, đồng thời hạn chế tình trạng học tủ, học lệch vốn đã tồn tại nhiều năm qua.

Đồng quan điểm cần mở rộng môn thi, song, khoảng 14% (1.722 phiếu) cho rằng ngành giáo dục địa phương cần sớm công bố đề thi minh họa và có lộ trình ôn tập cụ thể để học sinh, giáo viên không bị "sốc".

Chia sẻ với Dân trí, một giáo viên tin học bậc THCS tại Sơn La cho rằng: “Tôi thấy thực trạng giáo viên, học sinh chỉ tập trung vào các môn dự thi lớp 9 là vấn đề đáng quan tâm và rất vui khi Sở GD&ĐT tỉnh đã có phương án quyết liệt để giải quyết. Tuy nhiên, nếu thực hiện luôn ở năm học 2026-2027 cũng sẽ rất áp lực. Tôi kiến nghị nên lùi thời điểm áp dụng lại 1 năm".

Biểu đồ: Huyên Nguyễn

Dù phương án của Sơn La nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện theo chương trình mới, nhưng con số 61% ý kiến chưa đồng thuận (bao gồm các phương án C và D) là một tín hiệu đáng suy ngẫm.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chia sẻ, trong bối cảnh học sinh hiện nay đã phải đối mặt với lịch học dày đặc, việc gánh thêm bài thi tổ hợp 6 môn (bên cạnh toán và văn) có thể biến kỳ thi chuyển cấp vốn đã căng thẳng trở thành một "cuộc chiến" thực sự.

Hiện tại, đây mới chỉ là dự kiến phương án từ phía Sở GD&ĐT Sơn La. Sau khi công bố phương án, Sở sẽ tiếp thu ý kiến chuyên môn từ giáo viên và các trường, phản hồi của phụ huynh để sớm hoàn thiện và công bố ma trận đặc tả đề thi, kịp hoàn thành kế hoạch; yêu cầu các trường tổ chức các kỳ thi thử theo đề chung của Sở, phân tích phổ điểm để điều chỉnh đề thi.

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta và thường nằm trong top cuối các tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết phương án cho bài thi tổ hợp được kết cấu khoa học ở từng phân môn, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, với 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% thông hiểu và 10% vận dụng.

Giám đốc Sở Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh việc điều chỉnh bài thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển vào học THPT của học sinh so với các năm trước.

Bởi vì, cơ hội trúng tuyển được quyết định bởi chỉ tiêu tuyển sinh (UBND tỉnh giao) và nguyên tắc xét tuyển (lấy từ cao xuống thấp), không phụ thuộc vào việc lựa chọn môn thi cụ thể, không có sự phân biệt hay ưu tiên theo môn thi.

“Dù có thi theo bài thi tổ hợp hay không, học sinh đều được xếp hạng trên cùng một mặt bằng điểm và cơ hội trúng tuyển của mỗi học sinh là bình đẳng như nhau; phụ thuộc vào vị trí xếp hạng tương đối, chứ không phụ thuộc vào hình thức hay nội dung môn thi”, ông Nguyễn Văn Chiến thông tin.