Thấy mình học kém, bé gái xin lỗi 16 phút khiến hai mẹ con cùng bật khóc

Mới đây, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé gái vừa ngồi học vừa khóc nức nở đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Điều khiến dư luận xôn xao là phản ứng đầy cảm xúc của bé gái khi cho rằng bản thân học kém và làm mẹ thất vọng.

Thấy mình học kém, bé gái lớp 1 khóc nức nở khiến mẹ không kìm được nước mắt (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, chị Phạm Thị Trang Đài (30 tuổi, ngụ tại TPHCM), mẹ của bé gái trong đoạn clip, cho biết con gái chị tên là Nguyễn Ngọc Chiêu Minh, hiện đang là học sinh lớp 1.

Theo chị Đài, trước khi quay đoạn clip, Chiêu Minh cảm thấy buồn vì kết quả làm bài không tốt. Bé quay sang hỏi mẹ: “Mẹ có cảm thấy thất vọng về con không?”.

Lúc đó, chị Đài chỉ định nói đùa nên trả lời: “Con làm không được thì mẹ thất vọng về con”. Tuy nhiên, ngay sau câu nói này, Chiêu Minh bất ngờ bật khóc nức nở.

“Mẹ đi làm trời mưa vẫn dừng xe lại ở một gốc cây to để mặc áo mưa cho con. Mẹ phải thức khuya làm việc, sáng nào cũng dậy sớm đưa con đi học. Mẹ nỗ lực kiếm tiền để lo cho con học, chăm sóc cho con.

Mẹ chỉ mong con tốt hơn, nhưng con lại làm mẹ buồn, làm mẹ thất vọng. Con nhiều lần ham chơi không nghe lời mẹ. Con đã không giúp được gì cho mẹ, con đã phụ lòng mẹ…”, bé Chiêu Minh nghẹn ngào nói liên tục trong khoảng 16 phút.

Không dừng lại ở đó, bé gái còn nhắc lại những lần bản thân cho rằng đã làm bố mẹ phiền lòng, thể hiện sự day dứt và lo lắng vượt quá độ tuổi.

Trong suốt thời gian đó, chị Đài chỉ lặng lẽ ngồi nghe và không kìm được nước mắt.

Chị Trang Đài cho biết chị không ngờ con gái, dù mới 6 tuổi, lại có thể quan sát và quan tâm đến bố mẹ một cách tỉ mỉ đến như vậy.

Chính sự nhạy cảm và tình cảm của con đã khiến người làm mẹ không khỏi xúc động, để rồi hai mẹ con cùng bật khóc trong khoảnh khắc ấy.

Dưới phần bình luận của đoạn clip, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của bé gái, không ít người cũng bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng đã quá nhạy cảm.

Trước những lo ngại từ cộng đồng mạng, chị Đài khẳng định con gái chị ngoài đời rất ít khi mít ướt như trong đoạn clip. Ngược lại, Chiêu Minh là một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ và thậm chí nhiều lần bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở vì… nói chuyện trong giờ học.

Chị Đài chia sẻ con gái là người hoạt bát, vui vẻ, ít khi rơi nước mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Đài, ngay từ khi còn nhỏ, Chiêu Minh đã được bố mẹ định hướng dạy cách quan tâm, yêu thương những người xung quanh thay vì đặt nặng thành tích học tập. Nhờ đó, bé sớm hình thành thói quen quan sát những điều nhỏ nhặt và mạnh dạn bày tỏ cảm xúc với người thân, bạn bè.

“Đối với tôi, việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trước đây, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có một cô con gái giàu tình cảm như vậy.

Tôi cho rằng tính cách của con một phần đến từ việc bố mẹ luôn ưu tiên dạy con biết yêu thương con người.

Trẻ em như một tờ giấy trắng, vì thế việc nuôi dưỡng tâm hồn cho các con từ sớm quan trọng hơn mọi thành tích khác”, chị Trang Đài chia sẻ.

Người mẹ cho biết gia đình không đặt nặng chuyện điểm số hay thành tích học tập, mà mong muốn con lớn lên với tinh thần tích cực, biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh.

Khoảnh khắc trong đoạn clip cũng là một bài học khiến chính chị nhìn lại cách giao tiếp với con và thêm trân trọng thế giới cảm xúc của trẻ.

Người mẹ trẻ cũng bày tỏ cô con gái ngoan ngoãn là động lực để vợ chồng chị vượt qua mọi khó khăn, cố gắng làm việc, chăm lo cho gia đình.