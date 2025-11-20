Học trò vùng cao vác mía, xách gà, gạo nếp tặng thầy cô ngày 20/11

Sáng 20/11, trong căn phòng nhỏ ở nhà công vụ của Trường Tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, thầy giáo Nguyễn Công Sanh đang chuẩn bị cho buổi giảng dạy mới bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.

Mở cửa, thầy Sanh thấy cô học trò Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 5B rụt rè bước vào, tay ôm chặt con gà kèm bông hoa nhỏ và khẽ nói: “Em chúc thầy 20/11 vui vẻ”.

Thầy giáo Nguyễn Công Sanh nhận những món quà đặc biệt từ học trò (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Điệp cho biết món quà được em và bố chuẩn bị từ tối 19/11. Sáng nay, Điệp xách theo con gà đã được buộc chân cẩn thận cùng bông hoa đi bộ gần 2km đến trường, tặng người thầy chủ nhiệm.

Theo thầy Sanh, suốt hơn 20 năm gắn bó với các điểm trường vùng cao, thầy trải qua không ít khó khăn, vất vả. Nhưng chính tình cảm chân thành, mộc mạc của học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh đã trở thành nguồn động lực để thầy kiên trì bám trường, bám lớp, nỗ lực vì tương lai của các em.

“Học sinh đều là con em người đồng bào, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Khi nhận quà và lời chúc, tôi thật sự xúc động. Tôi có gọi bố em Điệp xin nhận hoa và gửi lại con gà, nhưng phụ huynh nói đây là tấm lòng của gia đình, thầy cứ nhận cho bố mẹ vui”, thầy Sanh chia sẻ.

Gà, gạo nếp, đậu xanh là những món quà giản dị mà học sinh vùng cao tặng thầy cô ngày 20/11 (Ảnh: Công Sanh).

Không chỉ em Điệp, hôm nay nhiều học sinh khác của Trường Tiểu học và THCS A Xing cũng dành tặng thầy Sanh và các giáo viên những món quà giản dị.

“Có em vác cây mía đến tặng thầy, em thì cầm theo túi gạo nếp, gà và cả hoa rừng. Tình cảm của học trò chính là động lực để giáo viên vùng cao như chúng tôi nỗ lực hơn nữa, tất cả vì tương lai của học sinh”, thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Xing, tâm sự.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS A Xing (Ảnh: Công Sanh).

Theo thầy Trọng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, phụ huynh và học sinh ở xã Lìa vẫn dành cho thầy cô những tình cảm chân thành, khiến ngày Nhà giáo Việt Nam thêm ấm áp và ý nghĩa.

Tình cảm của học sinh giúp các thầy, cô Trường Tiểu học và THCS A Xing như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục cống hiến, vun đắp tri thức và ươm mầm tương lai cho những học trò nơi miền biên viễn.

Trường Tiểu học và THCS A Xing nằm gần biên giới Việt - Lào, có 22 lớp với 610 học sinh, trong đó 95% là con em đồng bào Vân Kiều, Pa Cô.