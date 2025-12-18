Sở GD&ĐT TPHCM nói gì về chương trình liên kết trong trường học?

Một tiết học trong chương trình nhà trường có liên kết với các đơn vị bên ngoài (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chỉnh đốn hoạt động liên kết không đúng quy định

Buổi thông tin diễn ra trong bối cảnh phụ huynh tại nhiều địa phương băn khoăn, thắc mắc về các chương trình liên kết trong trường học công lập, nhất là sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc không để “biến trường học thành nơi dịch vụ”.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu yêu cầu Hà Nội phải kiểm tra, xử lý tình trạng trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn.

Theo Tổng Bí thư, Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về giáo dục, về chương trình phổ cập. Trường hợp các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên thì phải tổ chức đào tạo, bố trí một cách khoa học, hợp lý chứ không thể đưa giáo viên bên ngoài vào dạy để thu tiền của phụ huynh.

"Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được”, Tổng Bí thư nói và yêu cầu Hà Nội phải kiểm tra, xử lý, bởi việc này "không đúng bản chất giáo dục, gây bức xúc".

Tại TPHCM, thời gian qua, nhiều phụ huynh phản ánh việc các chương trình liên kết chưa được công khai đầy đủ, có hiện tượng mập mờ thông tin, học sinh không tham gia thì phải xuống thư viện hoặc sinh hoạt riêng, làm dấy lên lo ngại về sự thiếu công bằng trong giáo dục.

Làm rõ các vấn đề trên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định: “Không có khái niệm “môn học liên kết”, “môn tự nguyện" trong nhà trường. Chỉ có chương trình giáo dục của nhà trường, còn liên kết chỉ là phương thức tổ chức khi nhà trường chưa đủ nguồn lực”.

Theo ông Minh, các hoạt động giáo dục ngoài chương trình chính khóa được thực hiện theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 24/2021 của Chính phủ, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội.

Nguyên tắc đầu tiên là tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của nhà trường: giáo viên, cơ sở vật chất, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm.

Ông Minh nhấn mạnh chỉ khi nhà trường không đủ điều kiện, ví dụ thiếu giáo viên chuyên sâu ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật…, mới được phép ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài để tổ chức hoạt động.

Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cũng thẳng thắn thừa nhận, một số hiệu trưởng triển khai chưa đúng nguyên tắc, giao toàn bộ chương trình cho đơn vị liên kết, thiếu đánh giá chuyên môn, chưa công khai đầy đủ nội dung và tài chính.

“Sở sẽ tăng cường kiểm tra, yêu cầu các trường công khai chương trình, đơn vị liên kết, giáo viên tham gia, kể cả giáo viên nước ngoài phải có đủ giấy phép lao động”, ông Minh cho biết.

Học sinh TPHCM học ngoại ngữ với người nước ngoài (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Về tài chính, các khoản thu - chi từ hoạt động liên kết bắt buộc phải công khai, thực hiện dự toán, quyết toán theo quy định, không thu tiền mặt, chịu sự giám sát của phòng kế hoạch - tài chính và công khai trên cổng thông tin nhà trường.

Theo Công văn 4567/BGDĐT-GDPT, số tiết học trung bình/tuần tại nhiều trường hiện cao hơn so với quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này dẫn đến việc các trường tổ chức thêm nhiều hoạt động giáo dục khác.

Trong đó, các hoạt động được miễn phí gồm: phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT bằng ngân sách Nhà nước.

Các hoạt động khác như STEM/STEAM, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, năng lực số, AI, ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật… có thể huy động nguồn xã hội hóa hoặc phụ huynh đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã quy định chi tiết danh mục các khoản thu, bảo đảm nguyên tắc thu đủ - chi đủ, đúng mục đích, mức thu phù hợp với khả năng chi trả của đa số phụ huynh. Nếu điều chỉnh tăng, không quá 15% so với năm học liền kề trước đó.

Không tham gia đóng phí vẫn phải được học bình đẳng

Đáng chú ý, đại diện Sở nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục. Với những học sinh không đăng ký tham gia các hoạt động thu phí, nhà trường phải bố trí cho các em sinh hoạt câu lạc bộ không thu phí hoặc hoạt động phù hợp khác trong cùng khung giờ, tuyệt đối không để học sinh bị “đứng ngoài” hoạt động giáo dục.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh hoạt động liên kết giáo dục đang triển khai trên địa bàn không phải vì mục đích kinh doanh trong trường học. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực học sinh, chứ không phải phục vụ cho kinh doanh.

Để tránh tình trạng "đến khi phụ huynh phản ứng mới công khai", Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Sắp tới, 3.500 đơn vị giáo dục trên địa bàn sẽ phải kết nối dữ liệu công khai về cổng thông tin của Sở để cơ quan quản lý và phụ huynh có thể giám sát trực tiếp 24/7.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Bảo Quốc chia sẻ tại buổi thông tin chiều 18/12 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết Sở đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra thực tế tại các trường. Kết quả cho thấy nhiều nơi triển khai rất tốt, nhưng vẫn còn những đơn vị lúng túng trong khâu công khai thông tin hoặc xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Quốc nhấn mạnh: "Nhà trường phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng miễn phí cho những học sinh không tham gia chương trình xã hội hóa. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử hay bỏ lại học sinh nào phía sau chỉ vì các em không đóng phí liên kết".

Theo ông Quốc, việc huy động nguồn lực xã hội chỉ là giải pháp bổ trợ khi nhà trường chưa đủ điều kiện, trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, tuyệt đối không thương mại hóa giáo dục trong nhà trường.

Đối với những trường hợp sai phạm gây bức xúc dư luận, Sở sẽ thực hiện phê bình, thậm chí xem xét kỷ luật nghiêm khắc các hiệu trưởng không tuân thủ quy tắc chỉ đạo.

Phó Giám đốc Nguyễn Bảo Quốc mong muốn báo chí và phụ huynh tiếp tục đồng hành, phản ánh những tồn tại để ngành giáo dục kịp thời điều chỉnh, mục tiêu cuối cùng là xây dựng môi trường học đường ổn định, chất lượng và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.