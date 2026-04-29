Bộ Giáo dục giải thích về cách tính điểm sàn xét tuyển đại học từ 2026

Theo quy chế tuyển sinh áp dụng từ năm 2026, thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển đại học khi đạt ngưỡng điểm điều kiện tối thiểu là 15. Nhiều thí sinh băn khoăn không rõ mức điểm sàn này được tính như thế nào.

Trên báo Chính phủ, thí sinh Đỗ Thị Hường đặt câu hỏi: "Điểm sàn trong tuyển sinh đại học được tính dựa trên 3 môn thi tốt nghiệp THPT, 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hay chọn bất kỳ 3 trong 4 môn thi?".

Thí sinh Đặng Thu Minh cũng thắc mắc: “Nếu tổ hợp xét tuyển của trường đại học không có môn thí sinh dự thi thì thí sinh sẽ đáp ứng điều kiện điểm sàn 15 điểm như thế nào?”.

Trả lời các câu hỏi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn quy chế tuyển sinh mới, trong đó có cách tính điểm điều kiện tối thiểu bắt buộc đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm nay.

Cụ thể, quy chế quy định hai cách tính. Cách tính thứ nhất là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển. Cách tính thứ hai là tổng điểm của toán - ngữ văn và 1 môn thi bất kỳ mà thí sinh dự thi tốt nghiệp. Cả hai cách tính này, thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 mới được tham gia xét tuyển đại học.

Như vậy, thí sinh không thể chọn ngẫu nhiên 3 môn có điểm cao nhất trong 4 môn thi tốt nghiệp để vượt qua ngưỡng 15 điểm, mà phải bám theo tổ hợp xét tuyển cụ thể của từng trường, từng ngành mà thí sinh đăng ký nguyện vọng. Các tổ hợp này phải phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Trong trường hợp tổ hợp xét tuyển của trường đại học không có môn thí sinh dự thi thì thí sinh có thể áp dụng linh hoạt cách tính thứ 2, tức xét điểm toán - ngữ văn - môn thứ ba. Cách tính này giúp thí sinh không bị phụ thuộc vào tổ hợp xét tuyển của từng trường.

Đối với một số ngành đặc thù, việc xác định điểm sàn còn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định riêng như ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên; lĩnh vực sức khoẻ, pháp luật…

Điểm sàn chỉ là điều kiện cần để được xét tuyển, không phải điểm trúng tuyển. Việc quy định điểm sàn giúp siết chặt đầu vào tối thiểu, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, tránh tình trạng điểm quá thấp vẫn có thể học đại học.