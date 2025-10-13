Thanh Hóa lên phương án sắp xếp hàng loạt cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa mới đây đã có báo cáo đề xuất các phương án rà soát, sắp xếp lại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Đề xuất này sẽ được tổng hợp, trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định, với mục tiêu giảm đáng kể số lượng cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đề xuất sắp xếp 4 nhóm chính, gồm: Giáo dục mầm non và phổ thông; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp và các trường đại học.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

Đối với 16 xã biên giới, tỉnh Thanh Hóa dự kiến xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS bằng cách sáp nhập các trường tiểu học và THCS hiện có.

Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập còn lại sẽ được sáp nhập các trường, điểm trường trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã. Ưu tiên giữ lại các điểm trường có cơ sở vật chất tốt, giao thông thuận lợi và dân cư tập trung.

Các điểm trường lẻ không đủ tiêu chuẩn tối thiểu sẽ bị giải thể, đảm bảo mỗi xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất sáp nhập, chuyển đổi 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thành 14 trường trung học nghề.

Các trường Cao đẳng Nông nghiệp và Cao đẳng Y tế sẽ được giữ nguyên. Riêng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sẽ sáp nhập với Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn để hình thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa mới.

Đối với các trường trung cấp công lập, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải sẽ được giữ nguyên. Trường Trung cấp nghề miền núi và Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch được đề xuất xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên và giữ nguyên trạng.

Đáng chú ý, Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn và Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, với một phân hiệu phía Bắc đặt tại trụ sở Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn hiện tại. Trường Trung cấp nghề Thạch Thành và Trung cấp nghề Nga Sơn được đề xuất chuyển thành 2 trường trung học nghề.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trường Đại học Hồng Đức. Mục tiêu là giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học, hình thành một trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô và chất lượng đào tạo.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, sau khi các phương án được phê duyệt, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông sẽ được khẩn trương thực hiện. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập, dự kiến số lượng sẽ giảm từ 38 xuống còn 24 cơ sở, tương đương tỷ lệ giảm 39%.