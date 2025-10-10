Trường học đồng loạt phản ứng trước hướng dẫn thu chi của Sở GD&ĐT

Nhiều trường học tại Đắk Lắk đang đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động bán trú do mức thu dịch vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn quá thấp, không đủ chi trả chi phí vận hành và lương nhân viên.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk mới đây đã ban hành hướng dẫn về các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu từ năm học 2025-2026. Các trường phải phân biệt rõ thu bắt buộc, thỏa thuận, tự nguyện; không dùng hình thức bắt buộc cho các khoản vận động, tự nguyện; mọi khoản thu chi phải có dự toán và thực hiện tại bộ phận kế toán.

Học sinh tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong giờ ăn bán trú (Ảnh: Thúy Diễm).

Đáng chú ý, đối với các dịch vụ như bán trú, trông giữ trẻ ngoài giờ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường áp dụng theo Nghị quyết số 34 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ).

Nghị quyết này quy định mức thu tiền thuê người nấu ăn, quản lý học sinh bán trú là 120.000 đồng/học sinh/tháng và mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú là 100.000 đồng/học sinh/năm.

Nhiều hiệu trưởng trường học tại Đắk Lắk bày tỏ lo ngại rằng mức thu này là quá thấp và không thể duy trì hoạt động bán trú.

Bà Kiều Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột), cho biết trường có 940 học sinh bán trú và 20 nhân viên phục vụ (cấp dưỡng, bảo mẫu).

Trước đây, ngoài tiền ăn, trường thu 215.000 đồng/học sinh/tháng tiền phục vụ bán trú. Với mức thu này, nhân viên được đóng bảo hiểm và có thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng.

"Nếu chỉ được thu 120.000 đồng/tháng, lương nhân viên chỉ còn hơn 2 triệu đồng/tháng, rất thấp. Chắc chắn nhiều người sẽ nghỉ việc và trường không thể tổ chức bán trú", bà Ánh chia sẻ.

Theo nhiều hiệu trưởng trường học, việc áp dụng mức thu theo Nghị quyết 34 của tỉnh Phú Yên (cũ) sẽ không đủ để chi trả lương cho nhân viên phục vụ bán trú (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Ánh cũng cho biết thêm, trước đây các trường tự cân đối thu chi bán trú dựa trên số lượng học sinh và nhân viên. Nay, việc áp dụng mức thu cố định theo Nghị quyết 34 gây khó khăn lớn.

Nhiều lãnh đạo trường học cũng cho rằng mức thu cơ sở vật chất 100.000 đồng/học sinh/năm là quá thấp, không đủ để mua sắm, duy trì chất lượng bán trú. Đặc biệt, mức thu theo Nghị quyết 34 còn thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 128 của Chính phủ, vốn đã có hiệu lực từ 1/7.

"Chúng tôi không hiểu vì sao Sở GD&ĐT Đắk Lắk lại áp dụng Nghị quyết 34 ban hành năm 2023 trong khi đã có nghị định về mức lương tối thiểu vùng. Mong Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp", một lãnh đạo trường Tiểu học tại phường Thành Nhất, kiến nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, xác nhận đã nhận được nhiều phản ánh từ các hiệu trưởng về mức thu bán trú theo Nghị quyết 34 là không phù hợp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kiểm tra bếp ăn bán trú của một trường tiểu học tại phường Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm).

"Các trường đều cho rằng mức thu quá thấp, không đủ đảm bảo duy trì bếp ăn bán trú. Tôi giao Phòng Văn hóa làm báo cáo để phường gửi Sở GD&ĐT và UBND tỉnh xem xét", ông Lân chia sẻ.

Đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt thông tin và thừa nhận tỉnh Đắk Lắk hiện không có nghị quyết riêng quy định các khoản thu, mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường học. Do đó, Sở sẽ tham mưu để điều chỉnh Nghị quyết 34 cho phù hợp với tình hình kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian chờ đợi điều chỉnh, nhiều trường học đã phải tạm thu tiền của phụ huynh để có kinh phí duy trì bếp ăn bán trú, đảm bảo bữa ăn cho học sinh.