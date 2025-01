Tết xa quê: Nỗi nhớ và trải nghiệm thú vị của nữ du học sinh Việt

Câu chuyện của Hồ Khánh Linh (SN 2004), Vũ Bích Chi (SN 2001) và Nguyễn Ngọc Phương Anh (SN 2004) không chỉ là câu chuyện riêng của ba cô gái trẻ mà còn là tâm tư chung của biết bao du học sinh Việt Nam trên hành trình xa quê hương.

Nỗi nhớ Tết truyền thống trong tim người xa xứ

Là cộng tác viên dữ liệu và AI tại Quỹ Phân tích rủi ro phức hợp (CRAF'd) thuộc Liên Hợp Quốc, Vũ Bích Chi luôn khắc khoải nhớ về cái Tết truyền thống của gia đình.

Hình ảnh khu chợ Tết tấp nập, những sạp hàng rực rỡ sắc màu, mai đào khoe sắc, bánh mứt thơm lừng và những món ăn quen thuộc bà ngoại nấu - tất cả vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Ngày còn ở quê nhà, những điều ấy dường như lặp đi lặp lại qua mỗi mùa xuân, nhưng chỉ khi rời xa, cô mới cảm nhận được hết giá trị của Tết.

Vũ Bích Chi đang làm tại Quỹ Phân tích rủi ro phức hợp (CRAF'd) thuộc Liên Hợp Quốc (Ảnh: NVCC).

Dẫu sống nơi xứ người, Chi vẫn luôn tìm cách giữ gìn tinh thần ngày Tết bằng việc giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. "Mình hay kể cho họ nghe về ý nghĩa của bao lì xì, về phong tục trao nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm. Chỉ những điều giản dị thế thôi nhưng cũng giúp mình thấy gần gũi hơn với quê nhà, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè khắp nơi".

Còn với Hồ Khánh Linh, du học sinh Mỹ theo học hai chuyên ngành Khởi nghiệp tại Muma College of Business và Kinh tế lượng tại College of Arts and Science, Tết là nỗi nhớ khôn nguôi. Đã ba năm cô chưa có cơ hội về Việt Nam sum vầy cùng gia đình trong bữa cơm tất niên.

"Những ngày Tết, mình chỉ biết gọi video về nhà, nhìn mọi người quây quần bên mâm cơm mà không kìm được nước mắt. Cảm giác tủi thân và nhớ nhà lúc ấy thật khó diễn tả", cô xúc động tâm sự.

Nguyễn Ngọc Phương Anh từng giành học bổng hơn 5 tỷ đồng từ 3 trường đại học Mỹ (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Ngọc Phương Anh, nữ sinh Việt từng giành học bổng hơn 5 tỷ đồng từ 3 trường đại học Mỹ, chọn cách gợi nhớ hương vị Tết quê hương bằng việc tự tay gói bánh chưng.

"Dù thành phẩm chưa thực sự hoàn hảo, nhưng mình vẫn vui vì có thể giữ chút không khí ngày lễ truyền thống", cô chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái 10x còn tìm mua giò lụa và mứt gừng Việt Nam tại các siêu thị châu Á, để từng hương vị quen thuộc giúp vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.

Những trải nghiệm đón năm mới đặc biệt

Dù không thể tận hưởng trọn vẹn không khí Tết quê nhà, nhưng Bích Chi vẫn tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm đón năm mới độc đáo tại Mỹ. Cô có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội đa sắc màu từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Vì có bạn bè đến từ nhiều quốc gia, Chi và mọi người thường cùng nhau đếm ngược nhiều lần trong một ngày để chào đón năm mới theo từng múi giờ. "Mỗi lần đếm ngược là một khoảnh khắc kết nối, như thể mình đang hòa chung niềm vui với gia đình và bạn bè ở khắp nơi trên thế giới", cô kể lại.

Hồ Khánh Linh đang theo học chuyên ngành Khởi nghiệp tại Muma College of Business và Kinh tế lượng tại College of Arts and Science tại Mỹ (Ảnh: NVCC).

Tại xứ cờ hoa, năm mới luôn được chào đón bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ, tạo nên một bầu không khí sôi động. Nhưng thay vì chỉ tham gia các lễ hội ngoài trời, Chi và bạn bè thường chọn cách đón năm mới theo cách riêng - như đi câu cá, tổ chức những bữa tiệc nhỏ và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.

"Dù mỗi nền văn hóa có cách chào đón năm mới khác nhau, nhưng ai cũng mong muốn khởi đầu một năm đầy niềm vui, hy vọng và sự gắn kết với những người thân yêu. Đó chính là giá trị cốt lõi của ngày Tết, dù ở bất cứ đâu trên thế giới", Chi bộc bạch.

Dẫu có những lúc cô đơn hay chạnh lòng khi đón Tết xa quê, Khánh Linh luôn nhắc nhở bản thân và mong rằng các du học sinh Việt Nam cũng vậy: "Hãy nhớ rằng mình ra đi để theo đuổi con chữ, và Tết vẫn luôn ở đó, đợi ngày mình trở về". Chính suy nghĩ ấy trở thành động lực để cô cố gắng học tập và làm việc hết mình, mong sớm ngày tốt nghiệp để trở về đoàn tụ với gia đình.

Năm Ất Tỵ đã đến. Hy vọng rằng mỗi du học sinh, dù đang ở đâu trên thế giới, dù phải đón Tết theo một cách khác, vẫn sẽ tìm thấy sự ấm áp trong những điều nhỏ bé: một cuộc gọi về nhà, một bữa cơm quây quần cùng bạn bè, hay đơn giản là một phút lặng yên để nhớ về quê hương.

Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho tất cả thật nhiều sức khỏe, niềm vui và những cơ hội mới. Dẫu có thử thách nào phía trước, hãy luôn vững tin và mạnh mẽ, vì ở quê nhà, gia đình và những người thương yêu vẫn luôn dõi theo và chờ ngày đoàn tụ.