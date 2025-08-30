Bộ Chính trị: Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông vào năm 2035

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra những mục tiêu quan trọng cho 3 giai đoạn: từ nay đến 2030, 2035 và 2045.

Cụ thể, tới năm 2030, mục tiêu của ngành giáo dục là hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết THCS. Đồng thời, số người trong độ tuổi hoàn thành cấp THPT và tương đương đạt ít nhất 85%, không có tỉnh, thành phố đạt dưới 60%.

Tới năm 2035, phải hoàn thành phổ cập THPT và tương đương.

Về chất lượng giáo dục, mục tiêu đến năm 2030 phải mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á.

Học sinh tiểu học điều khiển robot tự chế tác tại gian triển lãm (Ảnh: Hoàng Hồng).

Việc nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh ở bậc phổ thông đạt kết quả bước đầu. Chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8, trong đó chỉ số bất bình đẳng giáo dục giảm xuống dưới 10%.

Tới năm 2035, chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số HDI đạt trên 0,85; chỉ số vốn con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số GII đạt trên mức bình quân của các nước có thu nhập trung bình cao.

Đồng thời, phấn đấu ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Tới năm 2045, mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới; phấn đấu ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Nghị quyết của Bộ Chính trị nhấn mạnh giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ, là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người, xây dựng nguồn nhân lực đặt ra rất quan trọng và cấp bách, đòi hỏi phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.