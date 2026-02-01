Tặng Bằng khen nam sinh sơ cứu cho phi công trong vụ rơi máy bay

Ngày 1/2, thông tin từ Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đơn vị đã tặng Bằng khen cho em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) do đã dũng cảm sơ cứu, hỗ trợ cho phi công bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự Yak-130 xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Em Nguyễn Thành Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ kịp thời Trung úy phi công Đinh Thành Trung (Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân) sau khi phi công này nhảy dù tiếp đất trong sự cố máy bay quân sự Yak-130 rơi vào sáng 28/1.

Em Nguyễn Thành Khang được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã đến thăm nhà của gia đình em Khang và biểu dương hành động nhanh trí, nhân văn, tinh thần dũng cảm của em Khang khi góp phần hỗ trợ kịp thời phi công gặp nạn.

Theo ông Tùng, những việc làm của em Khang thể hiện tinh thần trách nhiệm và là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên học tập.

Qua đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen cùng phần thưởng dành cho nam sinh.

Trước đó, sáng 28/1, khi Khang đang ở nhà trông em cho bố mẹ thì bất ngờ nghe tiếng máy bay gầm rú lớn trên bầu trời. Khang đi ra khu vực phía sau nhà và phát hiện Trung úy Đinh Thành Trung bị thương, đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh có chiếc dù.

Khu vực phía sau nhà, nơi em Khang phát hiện phi công nhảy dù bị thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phát hiện phi công bị chảy máu vùng mặt, Khang dìu Trung úy Đinh Thành Trung vào nhà lấy gối kê cho nam phi công nằm nghỉ ngơi và chăm sóc trong khả năng của mình. Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt, đưa nam phi công vào bệnh viện điều trị.

Trung úy phi công Đinh Thành Trung được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 29/1, nam phi công được cho xuất viện, trở về đơn vị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Em Nguyễn Thành Khang cũng được UBND phường Hòa Hiệp và Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đến thăm, tặng giấy khen, tặng quà để biểu dương tinh thần can đảm giúp người của nam sinh này.