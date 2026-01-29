Nam sinh kịp thời sơ cứu cho phi công: "Em khá run và lo lắng"

Ngày 29/1, ông Cao Sỹ Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã biểu dương em Nguyễn Thành Khang (lớp 11) vì có hành động đẹp khi nỗ lực hỗ trợ, sơ cứu cho Trung úy phi công Đinh Thành Trung bị thương sau khi nhảy dù trong vụ rơi máy bay quân sự.

Theo ông Dũng, trong sáng nay, đại diện Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp cùng lãnh đạo UBND phường đã đến thăm, khen thưởng trực tiếp tại trường học và gia đình em Khang nhằm ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của nam sinh này.

Em Nguyễn Thành Khang được khen thưởng sau hành động dũng cảm kịp thời sơ cứu cho nam phi công (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Em Nguyễn Thành Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ kịp thời Trung úy phi công Đinh Thành Trung, khi phi công này nhảy dù tiếp đất sau sự cố máy bay quân sự Yak-130 rơi.

"Khang là cậu học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ của trường. Gia đình em Khang khá khó khăn khi bố đi làm ăn xa nhà, mẹ làm ruộng, Khang cũng phải phụ giúp bố mẹ nhiều công việc trong gia đình", Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh chia sẻ thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, em Khang cho biết, vào sáng 28/1, em đang ở trong nhà trông em nhỏ 2 tuổi cho mẹ đi làm ruộng thì nghe thấy tiếng máy bay gầm rú và phía sau nhà có một tiếng động lớn.

Em Khang chỉ vị trí nơi phát hiện nam phi công bị thương sau khi nhảy dù (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khang ra phía sau và phát hiện Trung úy Đinh Thành Trung bị thương, đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh có chiếc dù lớn.

"Khi thấy em, chú phi công có nói nhỏ "cứu chú với", em thấy mặt chú chảy nhiều máu nên em khá run, vì vậy chỉ biết cố gắng giúp chú ấy cách nhanh nhất có thể", em Khang kể lại.

Khang nỗ lực dìu nam phi công vào nhà, lấy gối kê cho Trung úy Đinh Thành Trung nghỉ ngơi và chăm sóc trong khả năng của mình. Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt, đưa nam phi công vào bệnh viện điều trị.

"Nghe tin chú phi công đã khỏe được xuất viện em rất vui mừng, em nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp chú như vậy", em Khang khiêm tốn nói.

Nam sinh khiêm tốn khi kể về khoảnh khắc sơ cứu phi công bị thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Với cơ duyên được gặp chú phi công trong trường hợp rất đặc biệt, nam sinh Nguyễn Thành Khang chia sẻ, bản thân em sẽ cố gắng học tập để có thể theo học tại Trường Sĩ quan Không quân.

Em Khang bày tỏ: "Em đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các đơn vị nên rất xúc động và cảm thấy bản thân mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa".