Nam sinh giúp phi công vụ rơi máy bay nhận giấy khen của Quân chủng PK-KQ

Ngày 29/1, đại diện Cục Chính trị, Trường Sĩ quan không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đã đến thăm, tặng giấy khen, tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Văn Linh và gia đình ông Nguyễn Công (cùng trú tỉnh Đắk Lắk), đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trong vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 28/1 của Trung đoàn 940.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình quân - dân, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận kịp thời của Quân chủng, nhà trường và đơn vị đối với tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn, can đảm của một học sinh phổ thông khi sẵn sàng cứu giúp phi công gặp nạn.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, khẳng định, hành động của em Nguyễn Thành Khang không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống “quân với dân một ý chí”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân đến thăm, tặng giấy khen, quà cho nam sinh Nguyễn Thành Khang (Ảnh: Quân chủng Phòng không - Không quân).

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương phường Hòa Hiệp, các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho các đơn vị của quân chủng đóng quân trên địa bàn.

“Khi biết xảy ra tai nạn, em chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm điều gì đó có ích để giúp đỡ chú phi công. Em không nghĩ đó là việc lớn lao hay thành tích gì, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các chú bộ đội" - nam sinh Nguyễn Thành Khang xúc động bày tỏ tại buổi gặp mặt.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.