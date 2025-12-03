Sửa Thông tư 29: Đề xuất Giám đốc Sở quyết định dạy thêm quá 2 tiết/tuần

Giáo viên TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nội dung trên có trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm đang được Bộ GD&ĐT gửi tới một số sở GD&ĐT để lấy ý kiến góp ý.

Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 5 như sau: “Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng)".

Thông tư 29 được Bộ GD&ĐT ban hành hồi tháng 2 từng gây nhiều tranh cãi với những quy định nghiêm ngặt về hoạt động dạy thêm trong trường học. Cụ thể, thông tư này giới hạn việc dạy thêm tại các trường THCS, THPT chỉ được áp dụng cho 3 nhóm đối tượng học sinh (gồm nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và yêu cầu phải miễn phí.

Đáng chú ý, Thông tư 29 còn quy định "cứng" mỗi môn học chỉ được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Ngay khi quy định này có hiệu lực, nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng giới hạn 2 tiết/tuần là không đủ để cải thiện năng lực của học sinh yếu kém hoặc để bồi dưỡng sâu cho học sinh giỏi.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đã dự kiến nới lỏng giới hạn này trong dự thảo thông tư sửa đổi, mở rộng khung pháp lý, thẩm quyền cho các Sở GD&ĐT cho phép các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần cho mỗi môn học.

Hiệu trưởng một trường học tại Hưng Yên cho biết Thông tư 29 ban hành trước đây quy định cứng về giới hạn 2 tiết/tuần, đôi khi gây khó khăn cho các trường cần tăng cường kiến thức hoặc ôn tập chuyên sâu cho học sinh.

Vị này nhận định đây là một quy định phù hợp, cho phép các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy thêm dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh và điều kiện đặc thù của địa phương, thay vì áp dụng một giới hạn cứng nhắc cho mọi trường hợp.

Dự thảo cũng bãi bỏ quy định về trách nhiệm của UBND quận/huyện và phòng GD&ĐT; đồng thời tăng cường vai trò của UBND cấp xã trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Với cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, dự thảo cũng yêu cầu thêm nhiều thông tin nhằm minh bạch trong hoạt động.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên tổ chức góp ý đối với dự thảo và gửi tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ GD&ĐT trước ngày 7/12.