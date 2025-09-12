Sinh viên TPHCM chật vật khi xe buýt 33 bỏ trạm Ký túc xá Khu B

Gian nan hành trình đến trường

Hơn 1 tháng qua, tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương – Bến xe Miền Đông) không còn ghé trạm Ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TPHCM đã biến hành trình đến trường của sinh viên thành một cuộc thử thách đầy gian nan.

Đặc biệt, khi năm học mới bắt đầu, việc di chuyển đến trường vào giờ cao điểm trở thành nỗi ám ảnh hằng ngày, nhất là với những bạn có lịch học buổi sáng.

Như câu chuyện của Nhung Ngô, sinh viên năm 2, Trường Đại học Nông Lâm, dù chỉ có lịch học lúc 13h và quãng đường 5km, Nhung vẫn phải ra trạm (điểm dừng) từ 11h để xếp hàng.

Thay vì chỉ mất 30 phút di chuyển như trước, Nhung phải dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ và chen lên được xe. Hành trình ngắn ngủi ấy trở thành nỗi vất vả kéo dài hàng tiếng đồng hồ

“Giờ mình phải đi vòng: bắt xe 53 sang khu A, rồi chờ chuyển sang xe 33 mới đến được trường. Thời gian chờ đợi lâu hơn, nhiều hôm phải ra sớm cả tiếng đồng hồ mới chắc chắn có chỗ”, Nhung chia sẻ.

Không chỉ riêng Nhung, nhiều sinh viên ở ký túc xá khu B cũng đang rơi vào cảnh tương tự. Mỗi sáng, khoảng 6h30-7h, hàng trăm bạn chen chúc ở cả cổng trước và cổng sau ký túc xá để chờ xe buýt.

Tình trạng này lặp lại vào buổi trưa. Nhiều chuyến xe 53 và 99 đi ngang đã chật cứng, khiến sinh viên đành bất lực nhìn xe rời bến.

Dù 13h mới vào học, song trước đó 2 tiếng, sinh viên đã ra trạm đứng chờ xe buýt (Ảnh: Phương Thảo).

Nhiều khi xe đến trạm đã kín chỗ, sinh viên đành chờ đợi chuyến sau (Ảnh: Phương Thảo).

Nguyên nhân của sự việc này bởi từ 1/8, 5 tuyến xe buýt tại TPHCM, trong đó có tuyến 33, sẽ điều chỉnh lộ trình theo hướng kết nối vào các bến xe lớn, nhà ga tàu điện và bỏ bớt một số điểm dừng.

Tuyến xe buýt 33 được dời điểm cuối tuyến về Bến A Đại học Quốc Gia thay vì Ký túc xá khu B Đại học Quốc Gia. Lý do điều chỉnh là để tạo vị trí đầu cuối tuyến ổn định, quy hoạch lại mạng lưới giao thông công cộng trong khu đô thị Đại học Quốc gia.

Chi thêm tiền hay chịu chen chúc?

Nhiều sinh viên dù mệt mỏi vẫn chấp nhận đứng chen chúc trên xe, bởi gần như không có phương án nào thuận lợi hơn. Một số khác, đặc biệt là tân sinh viên, lại chọn cách bỏ thêm chi phí để đi xe công nghệ cho kịp giờ học.

Thu Hương, sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế - Luật, chia sẻ: “Là tân sinh viên, mình chưa quen cảnh chen chúc xe buýt, rất khó để giành được chỗ.

Đợi mãi mà không lên được xe thì cũng trễ học, nên nhiều hôm mình phải đặt xe công nghệ để tới trường. Dù tốn tiền gấp nhiều lần so với vé xe buýt giá 3.000 đồng/lượt, nhưng ít ra còn chắc chắn giờ giấc”.

Để kịp giờ học, một bộ phận sinh viên đã chọn đi xe công nghệ đến trường (Ảnh: Phương Thảo).

Nếu việc đến trường đã gian nan, thì lúc tan học tình hình cũng chẳng khá hơn. Trước đây, các tuyến 33, 53 và 99 đều có điểm dừng tại Ký túc xá khu B, nhưng ngay cả khi đó, sinh viên vẫn thường xuyên rơi vào cảnh chen lấn, xe quá tải.

Nay tuyến 33 không còn về trạm, áp lực dồn hết lên tuyến 53 và 99, khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.

Như Hoài, sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ: “Trước đây, mình đi xe buýt 33 từ trường về ký túc xá vì thường thoáng hơn. Giờ xe không dừng nữa, mình phải đi tuyến 53 vốn đã rất đông. Nhiều hôm phải đợi 2-3 chuyến mới chen được lên”.

Giờ tan học, xe buýt 53 quá tải khi trở thành phương án thay thế chính của sinh viên ký túc xá khu B (Ảnh: Phương Thảo).

Đáng chú ý, tuyến xe buýt 33 vốn có thời gian hoạt động muộn hơn so với nhiều tuyến khác, thường chạy đến 21h đêm. Đây từng là lựa chọn quen thuộc cho những sinh viên có lịch học, làm thêm hoặc sinh hoạt câu lạc bộ kéo dài. Việc xe 33 không còn dừng ở trạm khu B khiến nhiều bạn lúng túng trong việc sắp xếp thời gian.

Minh Thư, sinh viên năm 2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, kể: “Mình thường xuyên tham gia hoạt động câu lạc bộ đến khoảng 21h. Trước đây, luôn có xe buýt 33 để đưa về khu B, rất tiện. Giờ xe không còn, mình buộc phải về sớm hơn để kịp đón các tuyến khác, nếu không thì chỉ còn cách đi xe công nghệ”.

Thực tế, với khoảng 20.000 sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá khu B, nhu cầu đi lại bằng xe buýt mỗi ngày là rất lớn. Xe buýt 33 vốn là một trong những tuyến trục chính, nối Ký túc xá khu B với nhiều trường đại học trong Đại học Quốc gia TPHCM và các khu vực trung tâm thành phố.

Việc điều chỉnh lộ trình, bỏ qua trạm dừng ngay trước ký túc xá, đã vô tình “đẩy” nhiều sinh viên vào cảnh bị động trong việc di chuyển.

Không chỉ tốn thêm chi phí, nhiều sinh viên phản ánh việc phải bắt nhiều chặng xe liên tiếp khiến thời gian di chuyển kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và lịch học.

Một số bạn cho biết nếu tình trạng này tiếp diễn, họ buộc phải cân nhắc các phương án khác, thậm chí tính đến việc chuyển trọ ra ngoài để thuận tiện hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, đơn vị đã nắm được tình hình và đang điều động, sắp xếp xe, lên phương án khắc phục. Dự kiến trong hôm nay, phương án sẽ được công bố.

Phương Thảo