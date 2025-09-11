Tân sinh viên rút hồ sơ vì bị phân sang ngành khác, nhà trường xử lý sao?

Nhiều sinh viên đến rút hồ sơ đã nhập học vào Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM sau khi bị phân bổ ngành không hợp lý (Ảnh: TK).

“Tối sầm mặt mũi” khi bị xếp vào ngành không liên quan

Mai Loan* (TPHCM) tưởng như gục ngã khi cuối tuần qua nhận được thông báo phân bổ ngành từ phía Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

Với nguyện vọng chính là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Loan lại bị xếp vào ngành Kỹ thuật xây dựng – một lĩnh vực cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Đây là một cú sốc lớn đầu đời mà Loan gặp phải.

Nữ sinh cho biết: “Mắt em như tối sầm lại khi đọc thông tin bị xếp vào ngành Kỹ thuật xây dựng”.

Nữ sinh này cho biết ban đầu, khi đăng ký nguyện vọng vào trường, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được xếp chung trong nhóm ngành IU05 - Kỹ thuật cùng 7 ngành khác như Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật y sinh… Tuy nhiên, khi trúng tuyển, sinh viên không hề biết mình sẽ được phân bổ vào ngành nào.

Loan bày tỏ sự thất vọng: “Trường cho biết sẽ phân bổ ngành học ưu tiên theo đăng ký nguyện vọng và điểm thi nhưng cuối cùng em không được xếp vào nguyện vọng nào của mình. Cảm giác như đang bị đưa vào học những ngành khó tuyển sinh".

Sự việc này cũng khiến gia đình Loan đứng ngồi không yên. Bà Minh, mẹ của Loan, chia sẻ: “Tôi không thể tưởng tượng nổi. Không lẽ, con gái tôi lại đi học Kỹ sư xây dựng, một ngành phù hợp hơn với con trai, đặc biệt, con tôi không biết gì về ngành học đó".

Quyết định “chốt kèo” rút hồ sơ ngay trong đêm

Không chỉ riêng Loan, nhiều gia đình khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Bà Hòa kể lại câu chuyện của con trai mình là Long, người có nguyện vọng học lĩnh vực Điện - điện tử nhưng lại bị xếp vào nhóm ngành xây dựng, một ngành mà theo bà “chẳng có gì liên quan" đến sở trường và sở thích của con.

“Con trai tôi bật khóc nức nở, cháu chưa bao giờ rơi vào cảnh thất vọng tràn trề như vậy. Lòng tôi như lửa đốt", bà Hoà nhớ lại giây phút con nhận thông báo phân ngành.

Bà kể tiếp, ngày 22/8, khi biết kết quả trúng tuyển vào một trường của Đại học Quốc gia TPHCM, gia đình bà rất vui mừng, báo tin cho khắp anh em, dòng họ. Vậy nhưng, khi bị vào cảnh bị phân bổ ngành học không đúng mong muốn, cả gia đình, họ hàng thấy bất bình.

“Con tôi nói sẽ tìm nguyện vọng bổ sung, nếu không được đợi năm sau thi lại chứ nhất quyết không học ngành nhà trường phân bổ", bà Hoà kể.

Từ buổi chiều biết kết quả cho tới đêm, cả gia đình đều sửng sốt, toả đi khắp nơi hỏi han, tìm hướng phù hợp hơn.

“Cuối cùng, gia đình tôi “chốt kèo” ngay trong đêm là sẽ rút hồ sơ đã nộp vào Trường Đại học Quốc tế, rồi sau đó học gì thì học nhưng không thể ép bản thân, tốn công, tốn của vào một ngành không yêu thích", bà Minh nói.

Tương tự, gia đình bà Hòa cũng quyết định không tiếp tục theo học mà tìm một trường học khác.

Trong cộng đồng sinh viên, nhiều ý kiến phản ánh việc bị phân ngành không đúng nguyện vọng hoặc tìm hiểu những ngành "mới toanh" sau khi được phân bổ (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2025, Trường Đại học Quốc tế lần đầu tiên tuyển sinh theo nhóm ngành và gặp nhiều phản ứng của phụ huynh và học sinh.

16 thí sinh rút hồ sơ nhập học

Sáng 11/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã tiếp nhận khoảng 30 trường hợp phản hồi về việc phân ngành học.

Trong đó, chủ yếu sinh viên đề xuất được xem xét lại kết quả và đề nghị được tư vấn về việc chuyển ngành sau 1 năm học, về khả năng học song ngành.

Cho đến hết thời hạn thông báo rút hồ sơ, đã có 16 trường hợp hoàn tất thủ tục xin rút hồ sơ và hoàn tiền đã đóng.

Tân sinh viên đến rút hồ sơ tại Trường Đại học Quốc tế (Ảnh: PHCC).

Theo ThS Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học, quy trình phân ngành trong nhóm ngành của trường được thực hiện như sau: Khi thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành, các em sẽ đăng ký nguyện vọng ngành học theo thứ tự ưu tiên.

Nhà trường sau đó xét điểm của từng thí sinh và phân ngành theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến khi ngành đó đủ chỉ tiêu thì sẽ chuyển sang nguyện vọng kế tiếp.

Cũng theo ông Tâm, khoảng 90% sinh viên được phân ngành theo nguyện vọng 1 hoặc 2. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 10% sinh viên phải học ngành từ nguyện vọng 3 hoặc 4 nên không hài lòng. Trong bối cảnh chỉ tiêu từng ngành có giới hạn, đây là điều không thể tránh khỏi.

Tạo mọi điều kiện cho thí sinh chuyển ngành học

Trước câu hỏi quy trình tuyển sinh cồng kềnh "xét tuyển trong xét tuyển, nguyện vọng trong nguyện vọng" và cách phân bổ nhóm ngành khác lạ, đại diện nhà trường lý giải Hội đồng tuyển sinh trường căn cứ vào mức độ liên thông và khối lượng kiến thức chung của các ngành đào tạo để phân chia nhóm ngành.

Trên cơ sở đó, năm 2025 trường đã cập nhật chương trình đào tạo tất cả các ngành học trong trường theo từng nhóm ngành, trong đó, các ngành học trong cùng nhóm ngành có khối lượng kiến thức đại cương và cơ sở ngành giống nhau, mức độ tương đồng khoảng 50-70% môn học.

"Việc này tạo điều kiện cho sinh viên chuyển đổi giữa các ngành học, cũng như tham gia các chương trình đào tạo song ngành, ngành chính, ngành phụ được dễ dàng hơn", ThS Nguyễn Thanh Tâm nói.

Ông Tâm ví dụ, sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng có thể đăng ký học thêm ngành Logistics khi sang năm thứ hai. Các em chỉ cần hoàn tất các học phần khác biệt giữa hai ngành là có thể nhận hai bằng chính quy sau khi tốt nghiệp.

Phó hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ cho hay, nhà trường đã gặp gỡ, tư vấn cho các trường hợp có thắc mắc về ngành học được phân, về khả năng chuyển ngành học và thủ tục xin chuyển ngành học sau năm thứ nhất theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường cũng giải thích việc sinh viên trong cùng nhóm ngành sẽ học giống nhau trong năm thứ nhất, do đó khi chuyển ngành sinh viên sẽ không bị mất thời gian và bất kỳ kết quả học tập nào.

"Trường đảm bảo về năng lực đào tạo để đáp ứng 100% nguyện vọng chuyển ngành của sinh viên nếu các em đủ điều kiện chuyển ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT như: Hoàn thành chương trình năm thứ nhất với điểm trung bình học tập không bị dưới trung bình, mức điểm đầu vào tối thiểu bằng điểm chuẩn của ngành chuyển mới", ông Vũ khẳng định.

Lãnh đạo nhà trường cũng cam kết hỗ trợ học song ngành hoàn toàn miễn phí đối với các trường hợp đăng ký học song ngành ngành thứ hai theo nguyện vọng 1 đã đăng ký ban đầu.

Rà soát, rút kinh nghiệm về thông tin tư vấn tuyển sinh, phân ngành Sau khi nhận kiến nghị của phụ huynh, sinh viên, báo chí, nhà trường thừa nhận có "điểm nghẽn" trong quá trình tư vấn phân ngành, chuyển ngành. "Nếu đúng như phản ánh của báo chí và phụ huynh, một số cán bộ ở khoa có thể chưa cập nhật quy định chuyển ngành mới nên hướng dẫn sinh viên chưa phù hợp, dẫn đến phản ứng", đại diện nhà trường cho hay. Nhà trường sẽ rà soát, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại trên tinh thần đảm bảo nguyện vọng học tập cho sinh viên.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi