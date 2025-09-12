Nhiều trường ở Hà Nội khó xếp thêm tiết học để học sinh được về “giờ đẹp”

Năm học 2025-2026, các trường từ tiểu học đến THPT thực hiện học 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn trong ngày khai giảng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về thời lượng, tiểu học học tối thiểu 9 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, 1 tiết 35 phút. Cấp THCS và THPT học tối thiểu 5 ngày/tuần và tối đa 11 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút.

“Việc học không quá 7 tiết/ngày là một trong những lý do quan trọng khiến các trường cho học sinh tan học sớm hơn năm ngoái, thông thường vào 15h-15h30 là kết thúc”, lãnh đạo một trường tiểu học tại Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo vị này, để kéo dài thời gian học đến 16h-17h, nhà trường phải xếp thêm lịch học STEM, thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống… Tuy nhiên, việc học đồng thời các môn này ở tất cả các khối lớp sau khung 15h-15h30 không phải điều dễ dàng.

“Thứ nhất, các môn học này không phải hoạt động giáo dục bắt buộc, phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con em mình. Như vậy sẽ có nhiều trường hợp học sinh không đăng ký học, vậy quản lý các em không đăng ký học ra sao, chi phí cho công tác quản lý này như thế nào, đó là bài toán cần giải quyết.

Chỗ này cần giải thích thêm là, giáo viên không làm việc theo giờ hành chính mà theo định mức tiết dạy do Bộ GD&ĐT quy định. Nhà trường không thể bắt giáo viên dạy vượt định mức nếu không có sự đồng thuận.

Thứ hai, để xếp lịch học các môn kỹ năng, STEM vào cuối buổi đồng thời ở tất cả các khối lớp đòi hỏi nguồn lực lớn về giáo viên.

Học sinh tiểu học ở Hà Nội trong một tiết mục văn nghệ (Ảnh: P.H).

Các môn học này, nhà trường phải liên kết với trung tâm ngoài. Phụ huynh cần có sự thống nhất cao mới triển khai được do liên quan tới chi phí. Do đó, nhiều trường tạm thời chưa thể tổ chức học các môn liên kết.

Thứ ba, quy định dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT không cho phép học thêm ở bậc tiểu học. Vì thế, từ học kỳ II của năm học 2024-2025, các trường đã dừng hoàn toàn tiết học nâng cao, bồi dưỡng dành cho học sinh giỏi cũng như ôn luyện thêm cho học sinh đại trà”, vị lãnh đạo trường tiểu học phân tích.

Thời gian làm việc của giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT Thời gian làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT, trong đó nêu rõ: “Thời gian làm việc của giáo viên thực hiện theo năm học và được quy đổi thành tiết dạy, bao gồm số tiết dạy trong 1 năm học và số tiết dạy trung bình trong 1 tuần theo định mức tiết dạy”. Cụ thể, định mức tiết dạy trung bình 1 tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết và giáo viên trường THPT là 17 tiết. Như vậy, nếu trường thực hiện học 5 buổi/tuần, giáo viên tiểu học sẽ dạy 4,6 tiết/ngày, giáo viên THCS dạy 3,8 tiết/ngày, giáo viên THPT dạy 3,4 tiết/ngày. Ngoài ra, Bộ quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công tác khác như giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng tổ chuyên môn, công tác Đảng, Đoàn, giáo vụ, tư vấn học sinh…

Cô Nguyễn Thu Phương, giáo viên một trường tiểu học tại phường Ba Đình, chia sẻ: “Để học sinh được tan học vào khung "giờ đẹp" là 16h-16h30, nhà trường phải bố trí thêm 1 tiết học miễn phí. Các giáo viên chủ nhiệm phải dạy thêm 1 tiết học so với định mức”.

Cũng theo cô Phương, trường của cô chưa có thời khoá biểu cố định cho cả học kỳ, hiện vẫn đang dùng thời khoá biểu theo tuần. Trường đã xin ý kiến phụ huynh và nhận được sự thống nhất cao để tổ chức tiết học liên kết về STEM, ngoại ngữ, kỹ năng sống.

“Nếu không có những tiết học này, học sinh phải ra về từ 15h”, cô Phương nói.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, nhiều trường THCS tại Hà Nội triển khai học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 chưa có thời khoá biểu ổn định.

Theo đúng quy định về học 2 buổi, các trường phải tổ chức học chính khoá ở buổi 1 và tổ chức các hoạt động củng cố, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mĩ ở buổi 2.

Những hoạt động này được mô tả gồm: giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, STEM, văn hóa đọc, văn hóa học đường, tư vấn hướng nghiệp, hoạt động tình nguyện, kỹ năng sống, năng lực số, ngoại ngữ, thể thao…

Tuy nhiên, hiện nhiều trường đang chèn thêm các môn chính khoá vào buổi 2 vì không có đủ nguồn lực để tổ chức các tiết học kỹ năng.

Thời khoá biểu một trường tiểu học tại Hà Nội cho học sinh tan học từ 16h10 (Ảnh: PHCC).

Bên cạnh đó, một số trường đã từng tổ chức học STEM, ngoại ngữ, toán tiếng Anh theo hình thức liên kết vào năm học trước nhưng lại chưa triển khai được vào năm học này do chưa có hướng dẫn từ UBND phường - đơn vị quản lý trực tiếp các trường tiểu học, THCS sau sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Mới đây, vấn đề học sinh phải tan học từ 15h tại TPHCM khiến phụ huynh và dư luận phản ứng.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh yêu cầu các trường dừng ngay việc này, đồng thời cho biết sẽ hướng dẫn giờ vào lớp cho các cấp học để có sự thống nhất. Dự kiến, giờ vào học buổi sáng từ 7h, muộn nhất 8h, tùy khối lớp. Giờ tan trường buổi sáng khoảng 10h30 trở đi, buổi chiều không kết thúc trước 16h30.

Những bất cập này phần nào xuất phát từ việc hiểu chưa đúng quy định về dạy 2 buổi/ngày.

Giải thích rõ nội dung này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay hướng dẫn của Bộ GD&ĐT là áp dụng cho chương trình chính khoá.

“Các trường có thể sắp xếp nội dung khác ở một số buổi, tức tối đa có thể dạy 8 tiết mỗi ngày", ông giải thích.

(*) Tên giáo viên đã được thay đổi