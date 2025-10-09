Sinh viên tố bị gây khó khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên

Thông tin trên mạng xã hội cho biết, họ là những sinh viên thuộc Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Trong đợt lũ này, nhiều em bị cô lập, không điện và thiếu thốn thực phẩm hơn 1 ngày.

Đặc biệt, theo thông tin "tố" trên mạng xã hội, căng tin Trường ĐH Sư phạm gây khó dễ cho đoàn từ thiện, không cho phép vào phát đồ ăn cứu trợ, để căng tin bán cơm với giá 30.000 đồng/suất.

Thông tin tố cáo nhà trường được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Từ mạng xã hội).

"Căng tin nhà trường cũng không cho phép chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt gây khó dễ khiến nhiều bạn không có tiền mặt phải nhịn đói. Sau khi nước rút, một số sinh viên trở về nhà thì bị trách không ở lại dọn dẹp ký túc xá", theo thông tin trên mạng xã hội.

Trả lời phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho biết, không có chuyện để sinh viên đói khát hoặc gây khó dễ khi các em tá túc tại trường.

"Tối qua và trưa nay, nhà trường đã phát cơm miễn phí cho sinh viên", lãnh đạo nhà trường cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, việc các đoàn từ thiện đến đây đều do nhà trường điều phối, không phải do nhà ăn sinh viên đảm nhận.

"Nhà ăn này do một đơn vị thầu quản lý, không phải trực tiếp của nhà trường. Việc tố cáo trên mạng xã hội, tôi cho rằng có thể do bức xúc giữa cá nhân với cá nhân.

Nhà trường đang lo khắc phục sau bão để đảm bảo hỗ trợ sinh viên tốt nhất từ vệ sinh đến nước sinh hoạt", lãnh đạo nhà trường cho biết.

Trước đó, sáng 8/10, mạng xã hội tràn ngập lời kêu cứu từ Thái Nguyên. Nhiều sinh viên cho biết đã phải leo lên nóc nhà, vừa đói vừa lạnh vì khu trọ bị ngập nặng.

Toàn thành phố mất điện, sóng điện thoại kém, nhiều gia đình lo lắng vì không thể liên lạc với con em nên nhiều trường không bị ngập lụt phát đi thông báo hỗ trợ tối đa sinh viên.

Hàng trăm sinh viên đến tá túc và sạc điện thoại tại Trường ĐH Khoa học trong ngày lũ lụt (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo báo cáo nhanh ngày hôm qua, Trường ĐH Khoa học (thuộc ĐH Thái Nguyên) có gần 600 sinh viên trọ bên ngoài bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ lịch sử này.

Các sinh viên ở ngoài nhà trường có thể liên lạc ngay đến nhà trường để được hỗ trợ. Tại đây có khu vệ sinh đầy đủ và nhà trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho các em.

Trước tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh viên, Trường ĐH Khoa học sẽ triển khai hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại qua 3 giai đoạn.

Trước mắt hỗ trợ chỗ ăn ở an toàn tạm thời cho sinh viên chưa có nơi cư trú. Khi nước rút, nhà trường sẽ hỗ trợ dọn dẹp, ổn định nơi ở, sinh hoạt. Nhà trường cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho những sinh viên bị thiệt hại do bão lũ.

Trường Đại học Y - Dược cho biết, trường hợp sinh viên, giảng viên có nơi ở bị ngập hoặc có nguy cơ mất an toàn, nếu di chuyển đến trường vẫn bảo đảm an toàn thì có thể đến tạm trú tại trường. Nhà trường sẽ bố trí tạm thời địa điểm ăn ở, sinh hoạt.