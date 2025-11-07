Sinh viên sợ hãi sau vụ phát tán clip thay đồ ở tiệm chụp ảnh lên web “đen”

“Sau sự việc này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thay đồ hay đi vệ sinh ở khu công cộng nữa”, Khánh My (21 tuổi), sinh viên năm cuối tại TPHCM, nói.

Theo dõi vụ việc trên mạng xã hội, My không khỏi bàng hoàng. Cô kể rằng mỗi khi cùng bạn đến tiệm chụp ảnh hay sử dụng nhà vệ sinh công cộng, bản thân luôn có cảm giác lo lắng bị nhìn trộm hoặc quay lén. Vì vậy, cô thường hạn chế tối đa thay đồ hoặc đi vệ sinh nơi công cộng để tránh rơi vào những tình huống tương tự.

Thiếu nữ bị quay lén, phát tán clip nhạy cảm trong phòng thử đồ của tiệm chụp ảnh lên web "đen" (Ảnh: N.V).

“Đôi lúc tôi bày tỏ sự lo lắng thì bạn bè lại trấn an, bảo rằng chuyện quay lén là hy hữu, thường chỉ xảy ra ở nơi vắng người. Nhưng sau vụ việc này, tôi càng tin linh cảm của mình là đúng”, My nói.

Trước đó, cô và nhóm bạn dự định đến tiệm chụp ảnh vào cuối tuần để chụp kỷ niệm, thậm chí đã lên ý tưởng về trang phục. Tuy nhiên, cả nhóm đành gác lại kế hoạch.

"Cảm giác sợ lắm. Tôi không nghĩ ai đó có thể đặt máy quay ở nơi riêng tư như vậy. Chúng tôi bàn nhau thôi khỏi chụp, ai cũng thấy rờn rợn”, cô kể.

Từ sau vụ việc, My và bạn bè cũng trở nên cảnh giác hơn.

“Giờ đi mua sắm, vào phòng thử đồ cũng phải soi từng góc. Đến cả buồng vệ sinh ở trường mình cũng không còn yên tâm. Cảm giác như đang sống trong một thế giới mà ai cũng có thể quay lén mình bất cứ lúc nào. Việc chụp ảnh lưu niệm giờ cũng không còn khiến tôi thấy vui nữa”, My chia sẻ.

Quang Linh, sinh viên năm nhất tại TPHCM, cũng có chung tâm trạng. Anh cho biết bản thân và bạn bè rất thích chụp ảnh lưu niệm, gần như tháng nào cũng trích một phần tiền sinh hoạt để đến các tiệm photobooth. Mức phí tại đây chỉ dao động vài chục nghìn đồng/lần chụp, dịch vụ lại dễ mang đến niềm vui cho người trẻ.

"Mỗi lần chụp là một kỷ niệm, nhưng giờ thì tôi ngại lắm”, Linh nói.

Sau khi biết vụ việc nói trên, Linh cho hay nếu có đi chụp, anh sẽ không sử dụng phòng thay đồ của tiệm mà chỉ chọn đồ hóa trang đơn giản mang sẵn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến niềm vui của cả nhóm giảm đi đáng kể.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần cẩn thận là được. Nhưng giờ thì thấy, ngay cả khi mình chẳng làm gì sai, vẫn có thể trở thành nạn nhân. Một chiếc camera bé xíu có thể phá hủy cả cuộc đời người khác”, Linh nói, giọng lạc đi.

Theo Linh, không riêng phòng thay đồ, thực tế các buồng chụp ảnh cũng không đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, phần lớn chỉ được che bằng một tấm rèm mỏng, rất dễ bị vén ra hoặc gắn thiết bị ghi hình mà người sử dụng khó phát hiện.

Sự việc không chỉ để lại nỗi sợ, mà còn khơi gợi cảm giác mất niềm tin, mất sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Thậm chí, Linh còn lo ngại dữ liệu của mình bị lưu lại ở tiệm photobooth, bị cắt ghép và sử dụng vào mục đích xấu.

“Chúng tôi chỉ muốn chụp ảnh cho vui, để nhớ về thời đi học. Giờ thì ai cũng dè chừng, không còn dám cười vô tư trước ống kính nữa”, Linh nói.

Sau vụ việc, bố mẹ Linh đã gọi điện nhắc nhở con trai cần tránh thay đồ hoặc đi vệ sinh ở nơi công cộng. Dù từng trấn an gia đình về những lời cảnh báo tương tự, lần này, Linh hoàn toàn đồng ý với bố mẹ.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu người trong clip là mình? Làm sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đến nơi công cộng? Tôi phải thừa nhận rằng việc thay đồ, sử dụng nhà vệ sinh công cộng là chuyện khó để né tránh tuyệt đối cả đời”, Linh tự hỏi.

Chị Cát Tường, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cũng tỏ ra e ngại vì em gái mình cũng có sở thích chụp ảnh ở photobooth.

"Nếu nạn nhân bị quay lén là người thân của mình, thực sự tôi sẽ không thể chịu đựng được cú sốc đó. Việc bị quay lén có thể ảnh hưởng đến tinh thần, để lại thiệt hại nặng nề cho nạn nhân. Tôi nghĩ cần phải có chế tài và biện pháp giáo dục mạnh hơn, để ngăn chặn những sự việc tương tự', chị Tường nói.