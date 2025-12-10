Sinh viên sẽ được miễn học phí môn quốc phòng - an ninh

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Theo đó, Nhà nước sẽ bảo đảm nguồn lực để miễn học phí và giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo lộ trình.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Các trường nghề, trường đại học đang chờ đợi lộ trình cụ thể do Chính phủ quy định để triển khai.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong kỳ học quân sự (Ảnh: H.Minh).

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh áp dụng trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Thông tư 05 ban hành năm 2020 của Bộ GD&ĐT. Nội dung chương trình bao gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết.

Mỗi trường có một mức thu học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh khác nhau, trung bình từ 3-8 triệu đồng.

Cụ thể, Trường Đại học Công thương TPHCM thu hơn 7,6 triệu đồng, Trường Đại học Hà Nội thu 5,7 triệu đồng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM thu 3,6 triệu đồng, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng thu 5,1 triệu đồng…

Nơi thu học phí thấp nhất hiện nay là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia TPHCM với 1,35 triệu đồng. Trong khi đó, Trường Đại học Luật TPHCM thu cao nhất với 11,2-23,87 triệu đồng, tuỳ theo chương trình đại trà hay chất lượng cao.

Mức học phí trên chưa bao gồm các chi phí sinh hoạt bắt buộc khi sinh viên học tập trung như tiền ăn, ở, điện nước…

Học phí của học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cũng thường là chủ đề gây tranh cãi như một số trường thu cao ngang với học phí của cả một học kỳ.