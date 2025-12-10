Quyền tuyển dụng giáo viên chính thức thuộc về Sở GD&ĐT từ 2026

Theo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở cũng thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự giáo dục liên quan phạm vi từ 2 xã/phường trở lên trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trong khi đó, Chủ tịch xã/phường có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trường công lập thuộc thẩm quyền quản lý của xã.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

Riêng trường nghề, trường đại học có quyền tự chủ xác định vị trí việc làm, tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với chuyên gia, nhà khoa học trình độ tiến sĩ là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bên cạnh việc phân cấp thẩm quyền, Nghị quyết quy định các cơ chế linh hoạt khác về đầu tư và tài chính liên quan tới giáo dục cho địa phương.

Cụ thể, Nghị quyết cho phép sử dụng đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp… vào mục đích giáo dục mà không phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định bổ sung các dự án đầu tư 5 năm trở xuống trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải chờ đến kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Nhà nước cũng cam kết bảo đảm chi đủ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo.