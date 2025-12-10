Quốc hội thông qua cấp học mới, ngang hàng với trung học phổ thông

Theo quy định sửa đổi tại Điều 6 và Điều 35 của Luật Giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân có thêm cấp trung học nghề, thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cấp trung học nghề được xác định ngang cấp với trung học phổ thông (THPT), dành cho người học đã tốt nghiệp lớp 9.

Người học tốt nghiệp trung học nghề có thể học liên thông lên các trình độ cao hơn bao gồm đại học, cao đẳng, trung cấp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cụ thể việc học liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Học sinh trải nghiệm tiết học hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Từ điều chỉnh này, danh mục văn bằng giáo dục quốc dân được bổ sung bằng trung học nghề. Điều này chính thức tạo ra hai con đường học vấn bình đẳng về cấp học cho học sinh 15 tuổi: học THPT để theo đuổi học thuật hoặc học trung học nghề để theo đuổi kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu từ sớm.

Hiện nay, học sinh tốt nghiệp lớp 9 không vào lớp 10 THPT thì có thể lựa chọn học trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học chương trình 9+ của các trường trung cấp/cao đẳng nghề.

Chương trình 9+ là hình thức đào tạo tích hợp dành cho học sinh sau khi hoàn thành bậc trung học cơ sở. Các em học hai nội dung song song là chương trình văn hóa giáo dục thường xuyên và chương trình đào tạo nghề trình độ trung cấp.

Sau ba năm, nếu thi đỗ tốt nghiệp THPT, học sinh vừa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vừa có bằng trung cấp nghề, có thể học lên trình độ cao hơn hoặc tham gia ngay vào thị trường lao động.