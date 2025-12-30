"Cãi" lời mẹ, nam sinh tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại trường

Trung úy Đinh Đoàn Xuân Phương, học viên tốt nghiệp loại giỏi năm 2025 của Học viện Kỹ thuật quân sự (Ảnh: Mỹ Hà).

Ngày 25/12, Trung úy Đinh Đoàn Xuân Phương (lớp An ninh hệ thống thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự), nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại công tác tại trường. Xuân Phương cũng là một trong 24 học viên xuất sắc, tiêu biểu được nhận Huy hiệu Hồ Chí Minh năm 2025.

Phương sinh ra ở tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị), là học sinh trường chuyên danh tiếng mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Năm lớp 10, trong một lần ra Hà Nội tham dự cuộc thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ, được tổ chức tại Học viện Kỹ thuật quân sự, nam sinh thật sự ấn tượng với "màu áo xanh" của các chiến sĩ nơi đây.

Năm lớp 11, 12, với thành tích giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán, Phương được tuyển thẳng vào đại học.

“Lúc đó mẹ mong muốn tôi vào ngành Y nhưng điều kỳ lạ là tôi chỉ yêu thích và quyết định đăng ký vào Học viện Kỹ thuật quân sự, chọn khoác lên mình màu xanh áo lính và đi theo nghiệp của bố”, nam sinh tâm sự.

Bố của Phương cũng là đại tá quân đội (Ảnh: Mỹ Hà).

Chia sẻ về lý do chọn ngành An toàn thông tin, Phương cho hay, ngay từ phổ thông, bản thân đã rất thích công nghệ thông tin.

“Ngành tôi theo học được mệnh danh như người gác cổng, phần nào giúp môi trường trên Internet “sạch” hơn. Vậy nên thời gian tới, ngành An toàn thông tin càng cần nhiều nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao”, Phương cho biết.

Cũng theo nam sinh này, ngoài việc tập trung nghe giảng trên giảng đường, anh tăng cường mở rộng các nhóm học tập để trao đổi với bạn bè. Nhờ vậy, Xuân Phương dễ dàng ghi nhớ kiến thức, tiếp cận bài học nhanh hơn.

Tâm sự về việc có bao giờ bị "cái bóng" của bố - một đại tá quân đội – bao phủ, Phương cho hay, thời gian đầu mọi người còn nghi ngờ thành tích của mình.

Thế nhưng càng về sau, nhờ thời gian và từ những nỗ lực không ngừng, chàng trai trẻ dần chứng minh kết quả đạt được bởi sự nỗ lực, không phải từ bất cứ sự nâng đỡ nào.

Xuân Phương và bố mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp (Ảnh: Mỹ Hà).

Nhận xét về nam sinh, với tư cách là giáo viên hướng dẫn, Tiến sĩ, Thiếu tá Phạm Trường Sơn - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc về An toàn thông tin, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự - cho hay, học viên Đinh Đoàn Xuân Phương có năng lực học tập tốt, nắm vững kiến thức chuyên môn và có thái độ học tập nghiêm túc.

Theo ông Sơn, Xuân Phương thể hiện rõ ý thức làm việc có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình học tập, học viên này đã tham gia nghiên cứu và công bố bài báo quốc tế. Điều này cho thấy Phương có năng lực nghiên cứu, khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học ở mức độ chuyên sâu.

“Định hướng sắp tới, học viên sẽ tập trung vào các hướng nghiên cứu mũi nhọn trong lĩnh vực an toàn thông tin, đặc biệt ứng dụng tính toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và có tiềm năng tiếp tục phát triển trong thời gian tới", Thiếu tá Phạm Trường Sơn nói.