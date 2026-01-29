Thí sinh muốn học Sư phạm phải đặt nguyện vọng từ 1 đến 3

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học quy định thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ngành Đào tạo giáo viên (Sư phạm) và ngành Giáo dục mầm non phải thực hiện đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3.

Điều này có nghĩa, nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng Sư phạm từ thứ tự thứ 4 trở đi, hệ thống sẽ không ghi nhận kết quả trúng tuyển.

Đây cũng là một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo quy chế mới.

Như quy định hiện hành, ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên được công bố hằng năm và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trực tiếp quyết định.

Với các phương thức tuyển sinh không thuần túy dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đào tạo không chính quy, thí sinh vẫn phải đáp ứng ngưỡng chất lượng tối thiểu về học lực và kết quả học tập phổ thông.

Theo đó, thí sinh phải đồng thời đạt học lực giỏi trở lên, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển phải đạt 20 điểm trở lên.

Riêng chương trình đào tạo giáo viên đòi hỏi thi năng khiếu như Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm mầm non, thí sinh cần có học bạ đạt học lực khá và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm trở lên.

Ngưỡng đầu vào không áp dụng với thí sinh là vận động viên cấp 1, từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; thí sinh chương trình đào tạo Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Mỹ thuật có điểm thi năng khiếu do cơ sở đào tạo tổ chức đạt loại xuất sắc.

Quy chế tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3/2025. Tuy nhiên trong kỳ tuyển sinh năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục có những điều chỉnh mới phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo Quy chế mới được cập nhật và điều chỉnh theo các nguyên tắc: bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch; có lộ trình điều chỉnh phù hợp; bảo đảm quyền lợi của người dự tuyển; nâng cao chất lượng đầu vào; giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội; giảm áp lực xã hội; khắc phục các bất cập tồn tại; hướng tới sự ổn định và bền vững của công tác tuyển sinh.