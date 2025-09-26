Đề xuất chỉ còn 3 bộ “nắm” đại học, chuyển phần lớn trường về địa phương

Liên quan tới vấn đề sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập (trừ các trường thuộc khối an ninh, quốc phòng), phương án sắp xếp theo hướng giảm đầu mối, gắn quản lý chuyên môn với tổ chức, nhân sự, tài chính; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Về mặt quản lý, Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý các đại học và trường đại học trọng điểm. Bộ Y tế và Bộ VHTT&DL quản lý một số trường chuyên sâu, đặc thù.

Số trường còn lại chuyển về địa phương quản lý, gắn với nhu cầu phát triển nhân lực tại chỗ.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với trường đại học, bảo đảm hệ thống thống nhất, hiện đại.

Về nhân sự, cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bổ nhiệm nhân sự người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong trường đại học công lập, trừ các Đại học Quốc gia); đồng thời bãi bỏ hội đồng trường.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc nhiều Bộ, ngành. Tuy nhiên, theo Luật Giáo dục đại học 2012, Bộ GD&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học. Do đó, các trường vừa chịu sự quản lý của cơ quan chủ quản, vừa chịu sự quản lý chung của Bộ GD&ĐT.

Việc thu gọn đầu mối quản lý như đề xuất trong dự thảo sẽ chấm dứt tình trạng trên, xoá bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả.

Dự thảo Nghị quyết này được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách lớn về giáo dục và đào tạo, trong đó, có Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Nghị quyết 71 là tiến hành sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Đảng trong cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xoá bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và tài chính.