Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 9 giải pháp để chấm dứt nạn lạm thu

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng lạm thu đầu năm học, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết vừa qua Bộ đã có nhiều chỉ đạo, chấn chỉnh, nhắc nhở, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra.

Theo ông Dũng, trong năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục về chính sách học phí, miễn giảm một phần phí và các khoản thu.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ có 9 nhóm giải pháp cả ngắn và dài hạn nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo (Ảnh: VGP).

Thứ nhất, ngành giáo dục đã có văn bản yêu cầu các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc chính sách giáo dục. Các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm quy định học phí, miễn giảm hỗ trợ phí theo đúng Nghị định 238/2025.

Thứ 2, các khoản thu phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, nghiêm cấm cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu.

Thứ 3, việc vận động và quản lý, sử dụng các nguồn phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ 4, thực hiện nghiêm công khai, thông tin và niêm yết giá vật tư, thiết bị, dịch vụ giáo dục, sách giáo khoa, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ 5, các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện theo đúng danh mục; yêu cầu nhà trường không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ, không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh thu quá quy định…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng trả lời câu hỏi về vấn đề lạm thu (Ảnh: VGP).

Thứ 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ đó có điều chỉnh bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho người học và bậc cha mẹ.

Thứ 7, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn, bộ sẽ tích cực tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm theo quy định. Khi có đơn thư phản ánh sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm.

Thứ 8, ngành giáo dục đề xuất Quốc hội, thường xuyên giám sát lĩnh vực ở các cấp Trung ương và địa phương. Qua đó, có thêm các căn cứ xử lý tình trạng lạm thu, không đúng quy định.

Cuối cùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này ngay tại cơ sở giáo dục trên địa bàn.