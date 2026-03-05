Sau vụ giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất, Sở ra văn bản hỏa tốc

Văn bản số 616/SGD&ĐT-HSSV, được Sở này phát đi sau vụ giáo viên bị phụ huynh tố bắt học sinh liếm đất, gây bức xúc dư luận gần đây.

Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ việc liên quan đến học sinh với tính chất phức tạp. Một số giáo viên có hành vi, ứng xử chưa chuẩn mực, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, sức khỏe học sinh và tác động tiêu cực đến hình ảnh ngành giáo dục địa phương.

Trước thực trạng này, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các trường đại học, cao đẳng và UBND xã, phường nghiêm túc rà soát toàn diện công tác quản lý, nhìn nhận rõ trách nhiệm.

Với thông điệp mạnh mẽ, không né tránh, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Với thông điệp mạnh mẽ, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu toàn ngành thực hiện 5 nhiệm vụ để hạn chế bạo lực học đường (Ảnh: Sở GD&ĐT Phú Thọ).

Vận hành quy trình phản ứng nhanh: Thiết lập hệ thống "phát hiện - cảnh báo - can thiệp - xử lý - báo cáo" đối với mọi vụ việc bạo lực học đường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng che giấu hay xử lý nội bộ làm phức tạp tình hình.

Siết chặt đạo đức nhà giáo: Mỗi thầy cô phải là một tấm gương mẫu mực về tác phong và lời nói. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần học sinh.

Văn bản cũng quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu: Theo đó, hiệu trưởng/thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm do buông lỏng quản lý.

Các nhà trường cần tăng cường tham vấn chuyên môn: Giúp giáo viên giảm áp lực nghề nghiệp và cân bằng cảm xúc trong các tình huống sư phạm.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng công an: Điều này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài khuôn viên trường học, nhất là khu vực cổng trường.

Phụ huynh tố cô giáo bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Đặc biệt, các đơn vị phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí. Khi phát sinh vụ việc, nhà trường phải báo cáo ngay để có phương án xử lý nhanh, đúng quy định, tránh thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Trước đó, phụ huynh tố bà Nguyễn Thị Sinh, giáo viên lớp 2A2, Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ), bắt gần 40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì vệ sinh lớp còn bẩn.

Ngay sau khi có kết quả xác minh ban đầu, nhà trường tạm thời ngừng công tác giảng dạy và phân công bà Sinh phụ trách công tác thiết bị trường học.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tạm thời cho thôi đứng lớp với bà Sinh nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh.