Sáng nay, lần đầu tiên trong lịch sử đồng loạt khởi công 72 trường nội trú

Lễ khởi công do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9h đến 10h30 sáng nay, kết nối 14 điểm cầu trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự ở điểm cầu chính tại tỉnh Thanh Hoá.

3 địa phương còn lại, do ảnh hưởng của bão lụt vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công tại chỗ ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, ngày 16/10 (Ảnh: Phạm Tiến).

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025-2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới), được thực hiện tại 17 tỉnh thành.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền; tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Chương trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 20.000 tỷ đồng.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một thời điểm, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026-2027.

Nhiều học sinh vùng biên đang trong những lớp học hở trước hở sau (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh biên giới triển khai thực hiện chủ trương trên.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan theo hướng bảo đảm học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án bố trí giáo viên phù hợp, đồng thời đề xuất ngân sách để duy trì hoạt động của các trường và chế độ phụ cấp cho giáo viên phù hợp điều kiện mới.

Về phương án tài chính, Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan liên quan cân đối ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (trong đó ngân sách Trung ương là chính) để quyết định tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và cơ chế lựa chọn nhà thầu.

Mục tiêu được Bộ Chính trị quán triệt là bảo đảm hoàn thành đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp và có giải pháp duy trì kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm của các trường.

Với UBND các tỉnh biên giới, Bộ Chính trị chỉ đạo phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất xây trường học bảo đảm hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng nhà trường (điện, nước sạch, nước thải, giao thông...).