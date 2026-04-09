Sách học sinh có đường link dẫn web “đen”, công ty phát hành thông báo khẩn

Sách học sinh có chứa nội dung không phù hợp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trưa 9/4, bằng bài thông báo trên fanpage chính thức, DTP (công ty phát hành cuốn sách tin học lớp 3) đã phát đi thông báo khẩn, gửi tới các ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh, các em học sinh.

Theo đó, đơn vị này xác nhận có một "sự cố kỹ thuật nghiêm trọng" liên quan đến đường dẫn (link) truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách.

Cụ thể, đường dẫn đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng, DTP khuyến cáo khẩn cấp tuyệt đối không truy cập vào đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong quyển sách giáo khoa nêu dưới bất kì hình thức nào để đảm bảo an toàn thông tin.​

Đồng thời, đơn vị này đề nghị phụ huynh và giáo viên hỗ trợ nhắc nhở học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này nhằm tránh tiếp cận với nội dung độc hại hoặc gặp rủi ro về an ninh mạng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phía DTP Education Solutions cho biết đã nhận thức được sự việc và có những biện pháp xử lý bao gồm thông báo hành vi sai phạm này lên Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

DTP nhận định đây là hành vi sai phạm được thực hiện bởi những thành phần phá hoại, nhưng cũng là sự thiếu sót của đơn vị trong việc giám sát nội dung. Đơn vị đang tích cực xử lý thông tin và khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.

Được biết, đây là cuốn sách được dạy tại một số trường học trong nước có triển khai chương trình hợp tác cùng DTP.

Nhà xuất bản Đại học Huế cho biết đang tiến hành phối hợp với đối tác liên kết và tác giả rà soát kiểm tra lại thông tin phụ huynh phản ánh.

Trước đó độc giả phản ánh, cuốn vở bài tập tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế phối hợp cùng DTP, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web không lành mạnh.

Cụ thể, ở câu 3 trong phần bài tập có ghi đề bài: “Trang web video thiếu nhi có địa chỉ: thieunhivid..., yêu cầu học sinh kích hoạt trình duyệt Google Chrome và truy cập vào trang web có tên trên đây.

Tuy nhiên, khi truy cập vào địa chỉ trang web trên đây thì dẫn đến trang web "đen" hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Ghi nhận đến đầu giờ chiều nay, đường link trên đã không truy cập lại được. Khi bấm vào, trên màn hình hiển thị thông tin cảnh báo an toàn "không thể truy cập link này".