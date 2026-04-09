"Thiên thần sân băng" đỗ trường top đầu ở Mỹ, chọn ngành học bất ngờ

Từng thử sức với 6 chủ đề bài luận

Tháng 8 tới đây, Linh Chi - nữ kiện tướng trượt băng nghệ thuật với hàng loạt huy chương vàng, bạc trong và ngoài nước - sẽ lên đường du học Mỹ khi vừa bước vào tuổi 18.

Năm học 2025-2026, Linh Chi cùng lúc trúng tuyển một số trường top của Mỹ như: Đại học California, Berkeley (UC Berkeley) - trường công lập số 1 của Mỹ; Đại học New York University…

Với định hướng sắp tới, Linh Chi chọn theo học ngành Dịch vụ khách sạn, Đại học New York bởi nữ sinh đánh giá đây là một trong những ngành học số 1 về dịch vụ và quản trị con người.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Linh Chi cho biết, từ bé bản thân và gia đình đã mong muốn em theo học tại Mỹ.

Với thế mạnh nghệ thuật, thể thao, nữ sinh càng có điều kiện hoàn thiện hồ sơ du học các trường có thứ hạng cao tại Mỹ.

“Ban đầu em cân nhắc lựa chọn vào trường thiên về nghệ thuật nhưng cuối cùng chọn New York University bởi muốn có kiến thức sâu hơn về kinh doanh và quản trị con người”, theo lời Linh Chi.

Linh Chi - nữ kiện tướng trượt băng nghệ thuật từng đạt hàng loạt huy chương vàng, bạc trong và ngoài nước (Ảnh: Diệu Linh).

Ngoài hồ sơ đẹp về hoạt động ngoại khóa, Linh Chi cũng mất gần nửa năm trời để chuẩn bị bài luận. Trong đó, có bài luận kể về con đường học trượt băng nhiều khó khăn, nước mắt, những lần ngã nhưng nữ sinh vẫn tiếp tục đứng lên để đạt được thành công như hôm nay.

Không chỉ là hành trình, bài luận còn kể về những niềm vui của Chi trong việc dạy trượt băng cho những bạn nhỏ khiếm khuyết. Đó vừa là giá trị, vừa có ý nghĩa trong việc lan tỏa đam mê, thế mạnh của mình cho người khác, đặc biệt là những học sinh kém may mắn.

“Ngành dịch vụ khách sạn là ngành kinh tế dịch vụ lấy con người làm trung tâm, tập trung vào lưu trú, ăn uống, giải trí và du lịch. Ngành yêu cầu kỹ năng giao tiếp, sự tận tâm và thấu hiểu nhu cầu khách hàng để tạo ra trải nghiệm đáng nhớ.

Em thấy rằng những trải nghiệm lãnh đạo con người trên sân băng, trong các dự án ngoại khóa hay nhóm nhảy đều giúp em xây dựng khả năng thấu hiểu và làm việc với con người chứ không hề mâu thuẫn với định hướng này”, Linh Chi trả lời khi được hỏi lý do vì sao chọn trường học “trái tay”.

Để có bài luận được nhà trường đánh giá cao trong hồ sơ du học, nữ sinh đã tìm khoảng 5-6 đề tài.

Ban đầu, Linh Chi dự định viết về người mình ngưỡng mộ trong gia đình, một chuyến đi diễn đáng nhớ hoặc vai diễn đáng nhớ…

Thế nhưng với niềm đam mê nghệ thuật trượt băng, cuối cùng, em quyết định viết về cuộc đời và hành trình đứng trên sân băng của bản thân.

Linh Chi trên sân băng (Ảnh: Diệu Linh)

Giấc mơ trên sân băng

Với nhan sắc trong trẻo và thành tích ấn tượng, Linh Chi từng được mệnh danh là “thiên thần sân băng”.

Năm 2024, Linh Chi giành huy chương vàng nội dung Solo Ice Dance Junior nữ tại giải Vô địch trượt băng trẻ quốc gia.

Trước đó, tháng 9/2022, Linh Chi và anh trai Quang Minh tạo dấu mốc mới cho làng trượt băng nghệ thuật Việt Nam khi là cặp đôi đại diện cho nước nhà, cũng như Đông Nam Á tham gia tranh tài nội dung Ice dance tại giải Vô địch trượt băng thế giới dành cho thanh thiếu niên, diễn ra ở Ostrava, Séc.

Tính đến thời điểm này, Linh Chi đã xuất sắc giành 8 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại các giải Vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia.

Linh Chi và anh trai tranh tài trong nhiều giải trượt băng nghệ thuật (Ảnh: Diệu Linh).

Tại các giải quốc tế, bông hồng sinh năm 2008 cũng có sự thể hiện xuất sắc không kém.

Tiêu biểu là ở giải trượt băng nghệ thuật châu Á - Skate Asia 2018 tổ chức tại Thái Lan, vượt qua rất nhiều vận động viên tên tuổi, trong đó có đại diện đến từ những quốc gia rất mạnh về bộ môn này như: Nhật Bản, Trung Quốc…, Linh Chi đã góp phần làm rạng danh trượt băng nghệ thuật Việt Nam.

Nữ sinh đoạt huy chương vàng Open Free Style 5, huy chương đồng Artisic Free Style 5 và giành thêm huy chương vàng Free dance 3 cùng anh trai Quang Minh.

Chia sẻ về lý do yêu thích bộ môn nghệ thuật mới mẻ này, Linh Chi cho biết, ngay từ nhỏ, sau vài lần đến trung tâm thương mại ở Hà Nội, thấy trượt băng đã rất thích. Lên 8 tuổi, Linh Chi được gia đình cho làm quen với trượt băng.

Linh Chi trong một tiết mục múa đương đại (Ảnh: Diệu Linh).

Ban đầu, Linh Chi và anh trai chỉ học cho vui nhưng huấn luyện viên nhận ra khả năng của hai anh em nên động viên tập luyện chuyên nghiệp.

“Cách đây khoảng 10 năm, bộ môn này ở Việt Nam còn rất mới mẻ. Hà Nội chỉ có một sân băng ở trung tâm thương mại, kích thước nhỏ nên khi tập luyện, hai anh em thường va vào khách đến chơi.

Dần dần, sân băng bắt đầu có những giải đấu mời chuyên gia, huấn luyện viên nước ngoài về tập huấn, em và anh trai dần tìm được những hướng đi đúng đắn hơn”, Linh Chi cho biết.

Chị Diệu Linh, mẹ Linh Chi cho cho hay, để các con được phát triển tốt, gia đình cho hai anh em ra nước ngoài tập luyện với huấn luyện viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.

Theo đó một năm, Linh Chi có hai lần sang Úc tập huấn trực tiếp với huấn luyện viên, còn lại chủ yếu tập luyện trực tuyến.

Cái tên Nguyễn Linh Chi đã được làng trượt băng nghệ thuật trong và ngoài nước biết đến (Ảnh: NVCC).

Không chỉ sở hữu thành tích đáng nể với trượt băng nghệ thuật, Linh Chi nhiều năm là học sinh giỏi với GPA trên 9,0 và sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5.

Đặc biệt, em còn có thế mạnh múa đương đại, là biên đạo cho một số vở kịch của trường, từng tham gia các show lớn tại cung văn hóa Việt Xô, Nhà hát Lớn…

Với việc đỗ một số trường top mới đây, tâm lý Linh Chi đang khá thoải mái. Em cho biết, sẽ tập trung thi tốt nghiệp THPT và sắp tới đây có thể sẽ học khóa “tiền đại học” để chuẩn bị cho việc học tập chính thức tại Mỹ vào tháng 8 tới.