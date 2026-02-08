Viết 100 bài luận trong 6 tháng, nữ sinh đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầu

Nguyễn Linh Chi là học sinh lớp 11A9, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tối ngày 1/2, Chi bất ngờ khi nhận được điểm IELTS tuyệt đối. Bởi trước đó, em chỉ đặt mục tiêu 8.0-8.5.

Cả ba kỹ năng Nghe, Đọc, Viết của Chi đều đạt tối đa 9.0, riêng kỹ năng Viết là 8.0. Đây là lần đầu tiên Chi thi IELTS, sau khoảng 6 tháng ôn tập.

Nguyễn Linh Chi - học sinh lớp 11A9, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Bắt đầu ôn luyện IELTS từ tháng 7/2025, Linh Chi luôn mang theo áp lực phải cân bằng giữa chương trình học trên lớp và lộ trình luyện thi với mục tiêu bước vào kỳ thi cuối tháng 1/2026 trong trạng thái sẵn sàng nhất.

Trong 6 tháng tự học đó, thử thách lớn nhất với nữ sinh lớp 11 không nằm ở độ khó của đề thi mà ở bài toán quản lý thời gian.

Ngay từ đầu, Chi đặt ra kỷ luật học tập nghiêm ngặt. Mỗi tuần, em cố gắng hoàn thành 2 đề Nghe, Đọc, Viết. Riêng kỹ năng Nói, Chi duy trì luyện tập hằng ngày với khoảng một giờ luyện theo phương pháp độc thoại, tự đặt câu hỏi và trả lời như trong phòng thi thật.

Song song đó, Chi thường chủ động rủ một nhóm bạn trong lớp luyện nói cùng để tăng phản xạ giao tiếp và làm quen với việc trao đổi quan điểm.

Tuy nhiên, lịch học dày đặc cùng các kỳ kiểm tra ở trường nhiều lần khiến kế hoạch của Chi bị xáo trộn. Những lúc ấy, Chi chọn cách học bù, thậm chí có đêm thức trắng để hoàn thành từng mục tiêu nhỏ đã đề ra.

Nguyễn Linh Chi luyện nói hằng ngày theo phương pháp độc thoại, tự đặt câu hỏi và trả lời như trong phòng thi thật (Ảnh: NVCC).

“Cơ thể em mệt nhoài nhưng em luôn tự nhủ cố lên một chút nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi là sẽ vượt qua”, Chi bồi hồi nhớ lại, xem đó như quãng thời gian rèn luyện ý chí. .

Trong bốn kỹ năng, Viết luôn là thử thách lớn nhất với Chi. Suốt 6 tháng ôn luyện, Chi đã hoàn thành gần 100 bài luận, duy trì nhịp độ đều đặn mỗi tuần 2 đề, tương đương 4 bài viết hoàn chỉnh.

Nguyên tắc luyện đề của Chi là luôn bấm giờ để làm quen với áp lực phòng thi. Sau khi hoàn thành bài viết, em chủ động sử dụng các công cụ AI để kiểm tra lỗi và gợi ý hướng triển khai luận điểm nhưng vẫn tự đánh giá lại bài dựa trên tiêu chí chấm điểm IELTS.

Tuy nhiên, theo Chi, AI không thể thay thế hoàn toàn quá trình tư duy của người học, đặc biệt với những đề tài mang tính học thuật cao. Những chủ đề này đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực, từ kinh tế, y tế, pháp luật đến triết học.

Để mở rộng góc nhìn, Chi thường tìm đọc các bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế hoặc theo dõi các kênh YouTube chuyên phân tích học thuật, xem đó là cách tích lũy kiến thức nền cho việc phát triển lập luận.

Từ nhỏ, Linh Chi đã có thói quen đọc tác phẩm văn học kinh điển bằng tiếng Anh, trong đó “Kiêu hãnh và định kiến” (Jane Austen) là cuốn sách em yêu thích nhất.

Qua tác phẩm này, Chi lần đầu tiếp cận hệ thống từ vựng mang màu sắc cổ điển, phản ánh lối diễn đạt trang nhã và chuẩn mực giao tiếp của giới quý tộc Anh thế kỷ 19. Tình yêu với văn học Anh cũng được nuôi dưỡng từ đây.

Việc đọc bản gốc không chỉ giúp Chi mở rộng vốn từ mà còn rèn khả năng cảm nhận sắc thái ngôn ngữ, hiểu được cách một từ có thể biến đổi ý nghĩa tùy theo bối cảnh và cảm xúc nhân vật.

Với Chi, mỗi trang sách giống như một lớp học ngôn ngữ sống động. Nữ sinh duy trì thói quen gặp từ mới là tra cứu và ghi chú cẩn thận vào sổ tay.

Qua thời gian, vốn từ tích lũy không chỉ giúp Chi hình thành nền tảng tư duy ngôn ngữ sâu, góp phần quan trọng trong hành trình chinh phục tiếng Anh học thuật.

Chi có thói quen đọc sách kinh điển tiếng Anh từ nhỏ, đặc biệt là văn học Anh (Ảnh: NVCC).

Ngoài giờ học, Linh Chi tìm thấy sự cân bằng qua những sở thích như móc len hay làm đồ thủ công - những thú vui đã theo em từ khi còn nhỏ. Em chủ yếu học những kỹ năng này qua video hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Đây cũng là cách Chi tiếp xúc ngôn ngữ một cách tự nhiên, từ những thuật ngữ chuyên biệt đến cách diễn đạt trong đời sống thường ngày của người bản ngữ.

Ở tuổi 17, Chi đã xác định rõ con đường tương lai của mình là trở thành một giáo viên tiếng Anh.

“Cả bà nội và bà ngoại em đều làm giáo viên. Đó là những hình mẫu lý tưởng đã nuôi dưỡng giấc mơ theo đuổi ngành Sư phạm Tiếng Anh trong em từ hồi mẫu giáo”, Chi chia sẻ.

Mai Thu Duyên