Học sinh lớp 3 sở hữu gần 90 huy chương Toán, cờ vua và nghệ thuật

Một đoạn video ghi lại hình ảnh căn phòng được phủ kín bởi huy chương, giấy khen, cúp vô địch đăng tải trên TikTok khiến mạng xã hội dậy sóng. Số lượng huy chương, giấy khen và cúp nhiều đến nỗi trưng bày kín các tủ kính, giá kệ và những bức tường. Chủ nhân của căn phòng này là một học sinh lớp 3.

Dưới bài đăng là hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng hiếm có em bé nào ở độ tuổi lên 8 lại sở hữu số lượng giải thưởng đồ sộ đến vậy, đồng thời tò mò về cách gia đình nuôi dạy con cái.

Căn phòng ngập huy chương, giấy khen của nữ sinh lớp 3 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Hà - chủ nhân đoạn clip - cho biết nhân vật đang gây sốt trên mạng chính là con gái mình: Nguyễn Hà Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đang học lớp 3, Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Huế.

Chị Hà chia sẻ một vài huy chương tiêu biểu mà con gái mới chinh phục gần đây như: Huy chương đồng Giải cờ vua trẻ quốc gia, Huy chương vàng Giải cờ vua miền Trung mở rộng toàn quốc, Cúp vô địch các giải cờ vua cấp tỉnh, Huy chương vàng Toán học Olympic quốc tế Thái Lan (TIMO), Huy chương vàng Toán học Olympic quốc tế Hong Kong - Ma Cao (BBB), Huy chương bạc Olympic Toán học Đông Nam Á SEAMO vòng quốc gia…

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn nhiều năm liên tiếp đạt giải nhất Trạng nguyên Tiếng Việt, giải Toán trên mạng Vioedu.

Bảo Ngọc đang học lớp 3, Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Huế (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Không chỉ xuất sắc các môn văn hoá, nữ sinh lớp 3 còn từng giành giải nhất vẽ tranh, viết văn và dẫn chương trình. Em cũng tham gia các cuộc thi ca hát, trình diễn thời trang và làm mẫu áo dài tại nhiều sự kiện văn hóa lớn của thành phố Huế, trong đó có Festival mùa hạ Huế 2025.

Giữa căn phòng ngập huy chương, cúp vô địch khắp 4 bức tường, chị Hà cho biết tâm đắc nhất với thành tích cờ vua của con gái.

Bảo Ngọc gặt hái nhiều thành tích nhất ở môn cờ vua (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bảo Ngọc bắt đầu chơi cờ vua từ năm 4 tuổi. Đó cũng là năm cô bé biết đọc, biết viết. Chỉ 1 năm sau, cô bé vô địch giải đấu miền Trung mở rộng toàn quốc dù thi đấu với các anh chị hơn tuổi.

Từ đó đến nay, Bảo Ngọc liên tục tham gia nhiều giải đấu cờ lớn như Hội khỏe Phù Đổng các cấp, Giải vô địch quốc gia và gặt hái nhiều thành công.

Chị Hà kể, khi con gái bộc lộ những khả năng vượt trội so với lứa tuổi, gia đình vừa mừng vừa lo. Có người chúc mừng, cũng có người nói ra nói vào rằng biết sớm như vậy sẽ không tốt cho đầu óc con trẻ về sau. Vì thế, chị Hà đã phản ứng bằng cách giấu hết sách vở của con đi, đưa con ra ngoài chơi những hoạt động thiên về vận động.

Tuy nhiên, trước niềm đam mê học hỏi tự nhiên của con, gia đình dần thay đổi cách tiếp cận, tạo điều kiện để Bảo Ngọc phát triển theo nhu cầu.

Dù sở hữu một căn phòng huy chương, Bảo Ngọc không dành quá nhiều thời gian cho việc học. Một ngày của Bảo Ngọc như hầu hết các học sinh bình thường khác, học ở trường từ 7h30 đến 16h25. Buổi tối, em học cùng mẹ khoảng 1-1,5 tiếng, sau đó là vui chơi, vận động. Cuối tuần mới là thời gian cho các hoạt động nghệ thuật hoặc thi đấu. Em không học thêm môn gì ngoài Tiếng Anh.

Bảo Ngọc và mẹ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị Hà nói, Bảo Ngọc có khả năng tiếp thu nhanh nên học cũng nhanh. Ngoài bài vở trên lớp, chị Hà tranh thủ dạy con thông qua những hoạt động thường ngày như nấu ăn, làm việc nhà, đi dạo, đạp xe… “Tôi vừa nói chuyện vừa lồng kiến thức vào dạy cháu chứ không hẳn cứ ngồi vào bàn học mới học”, chị Hà chia sẻ.

Trái ngược với vẻ sắc sảo trên bàn cờ hay sự tự tin trên sân khấu các sự kiện, Bảo Ngọc ở nhà là một cô bé hiểu chuyện và đảm đang.

Nữ sinh lớp 3 đã có thể nấu ăn cho cả gia đình vào dịp cuối tuần. Khi được hỏi về tương lai, cô bé 8 tuổi bày tỏ ước mơ được trở thành một giảng viên đại học hoặc một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.