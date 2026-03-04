Sau lời tri ân chuyến xe buýt “chỉ còn là ký ức” của một trường đại học

Mới đây, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức buổi họp mặt, dùng bữa thân mật để tri ân các tài xế và nhân viên đội xe buýt 53. Tuyến xe do Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng khai thác, với 25 xe chạy bằng khí gas CNG, đã khép lại hành trình sau nhiều năm vận hành.

Chuyến xe buýt 53 gắn liền với nhiều thế hệ sinh viên ở TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng), 9 tuyến xe buýt gồm 53, 93, 32, 148, 45, 140, 38, 64 và 127 sẽ được đưa vào vận hành tổng cộng 169 xe buýt điện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Với cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, tuyến 53 không đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà là một phần ký ức.

Suốt hơn một thập kỷ, những chuyến xe chạy theo lộ trình từ đường Lê Hồng Phong đến Bến xe buýt Đại học Quốc gia TPHCM đã bền bỉ đưa đón hàng nghìn sinh viên và thầy cô đến hai cơ sở học tập của trường, từ sáng sớm đến đêm muộn.

Trong quãng thời gian đó, đội xe 53 được giảng viên và sinh viên đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, an toàn và tận tâm, góp phần thầm lặng vào hành trình tri thức của nhiều thế hệ sinh viên ở TPHCM.

Ông Trương Tiến Sĩ, đại diện Trung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp của nhà trường, cho biết khi nghe tin tuyến xe buýt 53 chạy bằng khí gas sẽ ngừng hoạt động để chuyển sang xe điện, một giảng viên trong trường đã đề xuất nên có hoạt động tri ân các tài xế, nhân viên.

Trung tâm sau đó đề xuất tổ chức một buổi tiệc cảm ơn những người đã đồng hành cùng giảng viên, sinh viên suốt nhiều năm và được hiệu trưởng nhà trường đồng ý.

Buổi tri ân có sự tham dự của 35 tài xế và nhân viên tuyến xe. Theo chia sẻ từ các tài xế, một số người sẽ chuyển sang điều khiển xe buýt điện mới, một số tiếp tục lái xe CNG nhưng ở các tuyến khác.

Tại buổi tri ân, đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn đến các tài xế và toàn thể tài xế, nhân viên tuyến xe buýt 53 vì đã bảo đảm những chuyến đi an toàn, bền bỉ suốt nhiều năm qua, góp phần thầm lặng vào hành trình học tập của nhiều thế hệ sinh viên.

Theo giảng viên, sinh viên của trường, một tuyến xe có thể được thay thế, một đội xe có thể đổi mới, nhưng ký ức và sự trân trọng dành cho những con người gắn bó với tuyến 53 sẽ còn ở lại.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức cảm ơn tài xế, nhân viên xe buýt tuyến xe chạy qua trường nhiều năm qua chính thức ngưng hoạt động (Ảnh: T.S).

Sau khi thông tin về buổi tiệc tri ân được chia sẻ, nhiều sinh viên và cựu sinh viên từng gắn bó với tuyến 53 bày tỏ sự xúc động.

Anh Nguyễn Anh Đức, cựu sinh viên của trường, cho biết 4 năm đại học của anh gắn liền với những chuyến xe 53. Có những giờ cao điểm phải đứng chen chúc, nhưng cũng có những chuyến xe vắng khách, các bác tài và nhân viên trò chuyện thân tình với sinh viên.

“Giờ tuyến xe gắn với bao thế hệ sinh viên chỉ còn là kỷ niệm. Nghĩ đến tự nhiên thấy có điều gì đó tiếc nuối, trống trải khi phải tạm biệt một phần ký ức”, anh Đức chia sẻ.

Một sinh viên khác bày tỏ: “Tuyến xe 53 là một phần thanh xuân của mình, theo mình từ những ngày đầu lên thành phố cho đến khi ra trường. Nghe tin này, một bầu trời kỷ niệm lại ùa về. Cảm ơn sự tri ân của nhà trường”.

Nhiều sinh viên cũng quan tâm đến công việc của các tài xế, nhân viên sau khi tuyến xe ngừng hoạt động và được thay thế bằng xe buýt điện.