Tháng 11 sẽ có phương án sáp nhập các trường cao đẳng, trường nghề

Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp tái cấu trúc lại hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX) là vấn đề lớn, đang được nhiều người quan tâm.

Trong quá trình sắp xếp, rất nhiều bộ, ngành đang đưa một số trường cao đẳng sáp nhập vào các trường đại học, một số trường cao đẳng sáp nhập với nhau, hoặc một số trường trung cấp sáp nhập vào trường cao đẳng…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

“Đã đến lúc chúng ta cần phải xác định, định vị thật rõ vai trò đào tạo nhân lực của hệ thống các trường cao đẳng trong cơ cấu nhân lực chung của đất nước.

Một số trường cao đẳng thuộc lĩnh vực có nhu cầu về kinh tế - xã hội, đặc biệt là khối kỹ thuật, chúng ta sẽ cần thiết vun đắp để phát triển. Một số trường cao đẳng thuộc các nhóm chuyên môn đặc thù rất cần, không những giữ mà còn phải đầu tư phát triển tiếp.

Việc tái cấu trúc, sắp xếp chỉ nhằm vào những trường cao đẳng yếu, nhỏ, không tuyển sinh được, hiện khó tồn tại. Chúng ta cần có một thái độ, một chính sách rõ ràng hơn đối với hệ thống các trường cao đẳng trong giai đoạn tái sắp xếp này”, Bộ trưởng khẳng định.

Cũng theo người đứng đầu ngành Giáo dục, đối với hệ thống các trường khác trong toàn khối trường dạy nghề, Bộ đang xây dựng đề án để sắp xếp.

“Sẽ có một số nguyên tắc để tinh gọn đầu mối. Xu hướng là sẽ chuyển nhiều hơn các đầu mối, các chương trình của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về các địa phương quản lý. Đó là một định hướng.

Số lượng các trường vẫn duy trì đầu mối thuộc các bộ, ngành quản lý thì sẽ có một đề án cụ thể. Việc tinh giản đầu mối để đầu tư được tốt hơn cũng là một hướng mà thời gian tới phải thực hiện”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hiện nay, cả nước có hơn 800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhiều cơ sở mạnh nhưng rất nhiều cơ sở chưa mạnh.

Trong văn bản định hướng của Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập có đề cập đến nội dung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ, theo đó mỗi tỉnh, thành phố giữ lại một số trường.

“Theo một số lãnh đạo Sở GD&ĐT, những trường đến thời điểm này chưa tự chủ được, phần lớn thuộc nhóm văn hóa, nghệ thuật, các nhóm rất đặc biệt mà xã hội rất cần và Nhà nước cần phải đầu tư, không phải vì chưa tự chủ được mà sáp nhập.

Ngay trong tháng 11 Bộ GD&ĐT sẽ có phương án cụ thể về sắp xếp các trường cao đẳng, trường nghề và sẽ sớm lấy ý kiến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có định hướng. Chúng ta không nên hoang mang, lo lắng, bởi vì việc sắp xếp nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo”, Bộ trưởng chia sẻ thêm.

Giải đáp một số ý kiến cho rằng, đối với khối cơ sở giáo dục thường xuyên ở các địa phương nên chuyển sang mô hình trường trung học nghề, Bộ trưởng khẳng định, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và trường trung học nghề là hai mô hình khác nhau.

Không thể chuyển một cách cơ giới và tự động tất cả các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp sang trung học nghề.

Bộ trưởng lưu ý các Sở GD&ĐT cần nhớ một nguyên tắc “bất di bất dịch” là không chuyển ngay tất cả các trung tâm một cách tự động.

“Bản chất của trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp là một mô hình giáo dục dành cho người trưởng thành đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để chuyển đổi nghề nghiệp, gia tăng kỹ năng nhằm phục vụ mục đích vừa đi làm, vừa học”, Bộ trưởng nêu.