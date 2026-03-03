4 giáo sư ngành giáo dục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 89 ứng viên công tác trong lĩnh vực giáo dục ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, sự xuất hiện của các nhà khoa học, nhà giáo có học hàm Giáo sư không chỉ đại diện cho trí tuệ của nền giáo dục nước nhà mà còn hứa hẹn những đóng góp sâu sắc cho việc hoạch định chính sách quốc gia.

Giáo sư nữ đứng đầu đại học lớn nhất phía Nam

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1974, quê Quảng Ngãi) hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM có chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Hoá học, Thạc sĩ Hoá phân tích, Tiến sĩ Dược học.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Đông Hoà (Ảnh: VNU-HCM).

Là người trưởng thành từ môi trường đào tạo và nghiên cứu đỉnh cao, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai mang đến thông điệp mạnh mẽ về việc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong chương trình hành động của mình, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh trong bối cảnh quốc gia bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bà sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi, đưa khoa học thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ chủ động lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến cử tri, từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của TPHCM và khu vực phía Nam trong giai đoạn mới…

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trò chuyện cùng cử tri phường Linh Xuân (Ảnh: VNU-HCM).

Cùng với đó, bà tham gia xây dựng chính sách pháp luật về giáo dục, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, thúc đẩy mô hình liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp; Xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thành đại học hàng đầu châu Á, tập trung vào các ngành công nghệ lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Bà khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 của TPHCM, gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Nữ giáo sư tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn và nông dân

GS.TS Nguyễn Thị Lan (SN 1974, quê Hà Nội), Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là ứng viên giàu kinh nghiệm nghị trường khi từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Bà Lan có chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Thú y, Tiến sĩ Thú y, là một trong những nữ giáo sư có uy tín lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục đào tạo.

Với kinh nghiệm qua 2 nhiệm kỳ Quốc hội, GS.TS Nguyễn Thị Lan đã có nhiều đóng góp thực tiễn trong việc kết nối giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phát triển nông thôn bền vững.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV (Ảnh: Quochoi.vn).

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 2/3, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu nếu được tín nhiệm, bà cam kết chương trình hành động của mình tập trung vào nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo bà, việc tham gia xây dựng và giám sát chính sách về nông nghiệp, nông thôn và nông dân là trách nhiệm rất quan trọng. Chính sách cần được xây dựng theo hướng cụ thể, sát thực tiễn và phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Trọng tâm được bà Lan đặt ra là hoàn thiện cơ chế đất đai, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, công nghệ cao; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm sinh kế, mở rộng tiếp cận tín dụng và bảo hiểm để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

GS Nguyễn Thị Lan có uy tín lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục đào tạo (Ảnh: HVNN).

GS.TS Nguyễn Thị Lan cam kết thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng; duy trì các kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp và trực tuyến, công khai để cử tri thuận tiện trao đổi. Sự hài lòng của cử tri là thước đo trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

GS.TS Nguyễn Thị Lan ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8, Hà Nội gồm các xã: Vân Đình, Hồng Sơn, Hương Sơn, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Phượng Dực, Hoà Xá, Ứng Hoà, Ứng Thiên.

Nhà giáo - thầy thuốc mong lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn (SN 1967, quê An Giang), Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM có hơn 30 năm gắn bó với giáo dục y khoa và hệ thống y tế, trải qua các vị trí thầy giáo, thầy thuốc, nhà khoa học và nhà quản lý.

Ông tốt nghiệp đại học Y khoa chuyên ngành Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Tiến sĩ Y học.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn (Ảnh: Nhà trường).

GS.TS Trần Diệp Tuấn chia sẻ: “Hơn 30 năm công tác với vai trò thầy giáo, thầy thuốc, nhà khoa học và nhà quản lý, tôi có cơ hội được lắng nghe nhiều câu chuyện từ niềm vui của một sinh viên trưởng thành, ánh mắt hy vọng của một người bệnh đến những nỗi trăn trở của một gia đình trước khó khăn.

Chính những điều đó nuôi dưỡng trong tôi một niềm tin: Mọi chính sách đều phải hướng về con người và phục vụ con người. Tôi tin bản thân có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vì cộng đồng, xã hội và nhân dân".

Tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, GS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn mong muốn tiếp tục đóng góp kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn quản lý vào hoạt động lập pháp, góp phần hoàn thiện chính sách về giáo dục, y tế và phát triển bền vững.

Nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết thúc đẩy 3 chính sách lớn gồm: Phát triển hệ thống giáo dục công bằng - chất lượng - bền vững; Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khoẻ lấy y tế cơ sở làm nền tảng; Vì sự phát triển bền vững, văn minh và nhân văn của TPHCM.

GS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TPHCM gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà, Bình Tân.

Giáo sư gắn bó ba nhiệm kỳ Quốc hội

GS.TS Nguyễn Thanh Phương (SN 1965, quê Vĩnh Long) là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Uỷ viên Hội đồng giáo sư Nhà nước liên ngành chăn nuôi - thú y - thuỷ sản, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ.

Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ sản, tiến sĩ Thuỷ sản

GS.TS Nguyễn Thanh Phương là gương mặt quen thuộc tại nghị trường khi đã là đại biểu quốc hội 3 khoá XIII, XIV và XV.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ (Ảnh: CTU).

Với sự am hiểu sâu sắc về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ông không chỉ đóng góp về mặt giáo dục mà còn là chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến phát triển vùng, giúp kết nối tiếng nói của cử tri miền Tây với Quốc hội.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, thành phố Cần Thơ gồm các phường Ngã Bảy, Đại Thành và các xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Đông Phước, Châu Thành, Phú Hữu, An Lạc Thôn, Phong Nẫm, Thới An Hội, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Đại Hải, Hồ Đắc Kiện, Phú Tâm, Thuận Hòa, An Ninh.