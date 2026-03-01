Vì sao TPHCM cấm nhà trường, giáo viên tư vấn học sinh bỏ thi lớp 10?

Thời điểm này, các trường THCS tại TPHCM vẫn đang trong quá trình triển khai công tác tư vấn và phân luồng lớp 10 với nhiều hình thức.

Qua các hoạt động này, phụ huynh và học sinh được cung cấp thông tin chính thống về kỳ thi, hệ thống trường THPT công lập và các hướng đi sau THCS để có lựa chọn phù hợp.

Học sinh bậc THCS ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Một số trường cũng tổ chức kỳ thi thử theo sát cấu trúc, ma trận đề và quy trình như kỳ thi thật. Kết quả này giúp học sinh điều chỉnh kế hoạch học tập, đồng thời tạo cơ sở để giáo viên tư vấn sát với năng lực từng em.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu, quá trình tư vấn tuyển sinh, nhà trường và giáo viên tuyệt đối không ép buộc, không làm thay, không vận động phụ huynh, học sinh bỏ thi lớp 10.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết công tác phân luồng dù dựa trên năng lực học tập, hoàn cảnh gia đình và định hướng nghề nghiệp của học sinh, song chỉ nhằm đưa ra các lộ trình để các em tham khảo, không được can thiệp vào quyền dự thi của học sinh.

Quan điểm của Sở là tạo điều kiện để tất cả học sinh có nhu cầu đều được tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm đảm bảo quyền lợi học tập, kể cả những trường hợp thuộc diện tuyển thẳng nhưng vẫn muốn dự thi.

Việc phân luồng phải xuất phát từ nguyện vọng và nhu cầu thực tế của học sinh và gia đình. Các trường THCS, giáo viên chủ nhiệm không được vận động hoặc gây áp lực để phụ huynh, học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, Sở cũng lưu ý các trường không tư vấn học sinh đăng ký nguyện vọng vào những trường quá xa nơi cư trú hoặc có điểm chuẩn thấp vì tâm lý "chắc ăn".

Điều này nhằm tránh tình trạng học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học vì trường quá xa, đi lại khó khăn là thực tế diễn ra nhiều năm qua. Việc tư vấn này có thể làm các em mất cơ hội vào trường phù hợp với điều kiện cũng như ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh chung.

Để kiểm soát tình trạng này, nhiều năm nay TPHCM áp dụng bản đồ GIS nhằm xác định khoảng cách từ nơi ở đến trường THPT khi đăng ký nguyện vọng. Với những nguyện vọng cách nhà trên 15km, phụ huynh phải cam kết bảo đảm điều kiện cho học sinh theo học đủ 3 năm nếu trúng tuyển.

Không chỉ năm nay mà các năm trước Sở GD&ĐT TPHCM cũng từng nhắc nhở, yêu cầu các trường tuyệt đối không được tư vấn phụ huynh, học sinh bỏ thi lớp 10.

Chỉ đạo này xuất phát từ thực tế trước đây là từng xảy ra sự việc trường học, giáo viên “bẻ lái” học sinh không tham gia vào kỳ thi lớp 10. Có trường còn in đơn mẫu để phụ huynh ký xin cho học sinh "không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10".

Học sinh TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau khi TPHCM sáp nhập, với quy mô hơn 171.700 học sinh lớp 9.

Tính cả 3 khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), dự kiến ít nhất 70% học sinh hoàn thành chương trình THCS sẽ được huy động vào lớp 10 công lập.

Theo tỷ lệ này, khoảng 120.000 học sinh sẽ trúng tuyển vào các trường công lập, hơn 50.000 học sinh còn lại sẽ lựa chọn các hướng đi khác.